Словно Mazda из России и не уходила. Продажи Mazda в РФ вышли на уровень 2021 года, самая популярная модель — Mazda CX-5 с 2,0-литровым мотором

Продажи новых автомобилей Mazda в России по итогам первого полугодия 2026 года выросли на 760%. С января по июнь на учет было поставлено 11 731 автомобиль против 1362 за аналогичный период прошлого года — это более чем в 8,6 раза больше. Об этом сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Изображение: Mazda

По объему продаж японский бренд практически вернулся к показателям, которые демонстрировал до прекращения официальных поставок. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года в России было реализовано 14 832 автомобиля Mazda, в 2020 году — 12 148, а в 2019 году — 13 253.

Основным драйвером роста остается кроссовер Mazda CX-5. Именно на эту модель приходится большая часть продаж марки. На российском рынке наиболее востребована версия с атмосферным бензиновым двигателем Skyactiv-G объемом 2,0 литра мощностью 150 л.с., работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Популярность этой версии обусловлена соответствием действующим условиям льготного утилизационного сбора, которые распространяются на автомобили мощностью до 160 л.с.