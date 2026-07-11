Глава ИИ-стартапа MiniMax отказался от зарплаты до создания AGI на фоне обвала акций на 80%

Ян Цзюньцзе пообещал не брать ни цента, пока не создаст сверхинтеллект, и раздать сотрудникам 5% своих акций, чтобы спасти компанию от краха

Основатель китайской AI-компании MiniMax Ян Цзюньцзе (Yan Junjie) заявил сотрудникам, что откажется от зарплаты до тех пор, пока компания не создаст AGI (Artificial General Intelligence) — систему, способную выполнять широкий круг интеллектуальных задач на уровне человека. Одновременно MiniMax начала привлекать до $2 млрд от инвесторов, а её акции с марта потеряли около 80% стоимости.

Ян Цзюньцзе, который занимает должности генерального директора, председателя совета директоров и технического директора MiniMax, сообщил о решении во внутреннем письме сотрудникам в прошлую пятницу. В нём он написал: «С сегодняшнего дня и до дня достижения AGI я больше не буду получать зарплату от компании». Письмо было опубликовано одним из руководителей MiniMax в социальной сети X после того, как с ним ознакомилась газета South China Morning Post.

Помимо отказа от зарплаты, глава MiniMax пообещал передать сотрудникам часть своей доли в компании. В течение четырёх лет он планирует направить акции на сумму, эквивалентную 4% компании, на вознаграждение работников, а ещё 1% выделить в фонд поддержки проектов с открытым исходным кодом. Всего Ян намерен передать 5% принадлежащих ему акций.

Однако финансовая ситуация MiniMax остаётся сложной. Компания привлекает средства через продажу 35,6 млн новых акций по цене 268 гонконгских долларов за штуку — около $1,2 млрд. Цена размещения примерно на 10% ниже стоимости закрытия торгов в прошлый четверг. Дополнительно MiniMax выпускает конвертируемые облигации без купонных выплат на сумму 6,5 млрд гонконгских долларов со сроком погашения в 2027 году. Организаторами сделки выступают Morgan Stanley и UBS.

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На фоне объявления о привлечении капитала акции MiniMax снизились почти на 10%. Новое размещение приведёт к размыванию долей существующих владельцев акций, а давление усилилось после окончания шестимесячного периода блокировки для ранних инвесторов. Для покупателей, вошедших в капитал компании около пиковых значений, дополнительная эмиссия стала негативным фактором.

MiniMax вышла на Гонконгскую биржу в январе и планирует вторичный листинг в Шанхае. При этом её флагманская модель M3, представленная в начале июня, не смогла привлечь ожидаемого внимания разработчиков. Через неделю после запуска компания вдвое снизила цену на наиболее мощную версию модели — решение, которое часть рынка восприняла как признак давления на бизнес-модель.

На фоне проблем MiniMax конкуренты усилили позиции. Внимание разработчиков привлекли модели Zhipu GLM-5.2, DeepSeek V4 и решения Moonshot AI. Китайский рынок генеративного искусственного интеллекта сейчас развивается в условиях жёсткой ценовой конкуренции, где компании снижают стоимость доступа к моделям, пытаясь сохранить пользователей.