7100 мАч, 90 Вт и магнитная зарядка, Snapdragon 8 Gen 5, камера Sony и экран 2K. Раскрыты характеристики Motorola Edge 70 Max

Motorola Edge 70 Max получит SoC Snapdragon 8 Gen 5. В компании заявляют, что смартфон способен набрать более 3 млн баллов в тесте AnTuTu. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 5500 мм 2 , максимальный объем ОЗУ — 12 ГБ.

Edge 70 Max оснастят качественной LTPO-панелью с разрешением QHD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 7000 нит. Экран будет поддерживать 10-битную глубину цвета, полный охват цветового пространства DCI-P3, защиту экрана обеспечит закаленное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Еще одной сильной стороной смартфона станет автономность. Motorola подтвердила аккумулятор емкостью 7100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Кроме того, Edge 70 Max станет первой моделью серии Edge 70 с магнитной беспроводной зарядкой мощностью 25 Вт. Корпус смартфона будет выполнен из алюминия, а задняя панель — из стекла. Также аппарат получит 50-мегапиксельную камеру Sony. Стоимость Motorola Edge 70 Max пока не раскрыта.