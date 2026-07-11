Робот NEO от 1X получил новые суперчувствительные кисти с 25 степенями свободы и точностью позиционирования до 0,2 мм

Норвежская компания 1X представила новое поколение* роботизированных кистей для гуманоидного робота NEO. Разработка получила 25 степеней свободы и, по словам создателей, выводит возможности робота на уровень, близкий к человеческому. Новые руки позволяют выполнять широкий спектр повседневных задач — от сборки конструктора LEGO до работы с инструментами и подключения кабелей USB-C.

Главное отличие новой конструкции заключается в полном контроле усилия. В отличие от большинства роботизированных кистей, которые в основном лишь выполняют команды на движение, каждая из 25 степеней свободы NEO способна не только двигаться, но и измерять внешнее воздействие. Из них 22 приходятся на пальцы и ладонь, ещё три — на запястье. Благодаря этому робот может буквально «чувствовать» силу контакта с предметами и корректировать захват в режиме реального времени.

Скриншот: 1X

Для передачи движения используется фирменная система (tendon-driven) — «сухожильный привод». Это инженерный подход в робототехнике, когда моторы, создающие тягу, выносятся за пределы самого подвижного узла (например, пальца или кисти), а движение передаётся с помощью гибких тросов, нитей или ремней, которые выполняют роль биологических сухожилий. Она построена на редукторах с относительно небольшими передаточными числами, что позволяет механизму передавать обратное усилие от объекта обратно к приводам. В сочетании с датчиками положения суставов и тактильными сенсорами, встроенными в поверхность пальцев, это позволяет определять давление, место контакта, направление сдвига и момент начала проскальзывания предмета.

По данным компании, новые руки способны выполнять как очень точные, так и силовые операции. Демонстрации показывают, как NEO собирает модели LEGO, поднимает монеты и винты, вкручивает лампочки, пользуется отвёрткой, застёгивает молнии, сортирует виноград, наливает чай, ловит мягкие мячи, подключает разъёмы USB-C, удерживает бокалы, протирает поверхности и даже воспроизводит жестовый язык.

Конструкция также рассчитана на работу в реальных условиях. Кисти соответствуют стандарту защиты от влаги IP68, изготовлены из безопасных для контакта с пищей материалов и могут промываться под струёй воды. Благодаря низкой инерции сухожильного привода пальцы способны безопасно отклоняться при неожиданном столкновении, снижая риск повреждения окружающих предметов или людей.

По техническим характеристикам большой палец развивает крутящий момент до 3,5 Н·м, остальные пальцы — до 2,6 Н·м, а сила сгибания на кончиках достигает 45 ньютонов. Запястье развивает момент до 17,75 Н·м, чего достаточно для использования инструментов, открытия дверей, перемещения тележек и других бытовых операций. Заявленная точность позиционирования составляет ±0,2 мм.