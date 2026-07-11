Температура от -43 до +60 °C, скорость до 200 км/ч и высота до 5400 метров над уровнем моря. В Китае запустили уникальный комплекс для испытаний водородных автомобилей

Комплекс позволяет испытывать не только автомобили, но и беспилотники, и eVTOL

В китайском городе Ухань начал работу первый в мире климатический аэродинамический комплекс, специально созданный для испытаний автомобилей на водородном топливе. Новый объект позволит проверять транспорт в экстремальных погодных условиях и должен ускорить развитие водородной и другой экологичной техники.

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Комплекс построила компания Da’an Center — одна из крупнейших независимых организаций Китая, занимающихся автомобильными испытаниями. Вместе с уже действующим испытательным центром в Сянъяне новый объект сформировал единую национальную сеть для проверки автомобилей и транспортных технологий.

Главная особенность комплекса — возможность воспроизводить широкий диапазон условий эксплуатации прямо в лаборатории. Испытательный аэродинамический тоннель способен создавать:

температуру от −43 °C до +60 °C;

воздушный поток скоростью до 200 км/ч;

условия высоты от −200 до 5400 метров над уровнем моря.

Объект оборудован специальными системами безопасности для работы с водородом и позволяет проводить измерения в соответствии с требованиями будущего экологического стандарта China VII.

Новый центр предназначен не только для автомобилей с водородными топливными элементами. Здесь также смогут испытывать:

электромобили;

электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL);

беспилотные летательные аппараты;

другую технику для низковысотной мобильности.

Специалисты Da’an Center рассчитывают, что комплекс поможет быстрее разрабатывать новые виды транспорта. С его помощью можно будет изучать энергопотребление, температурные режимы, экологические характеристики и надежность техники при разных климатических сценариях.

По оценке компании, использование нового испытательного объекта позволит сократить сроки разработки транспортных средств в 4–8 раз, а расходы на испытания — примерно на 40%.