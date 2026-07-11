Температура от -43 до +60 °C, скорость до 200 км/ч и высота до 5400 метров над уровнем моря. В Китае запустили уникальный комплекс для испытаний водородных автомобилей

В китайском городе Ухань начал работу первый в мире климатический аэродинамический комплекс, специально созданный для испытаний автомобилей на водородном топливе. Новый объект позволит проверять транспорт в экстремальных погодных условиях и должен ускорить развитие водородной и другой экологичной техники.
Комплекс построила компания Da’an Center — одна из крупнейших независимых организаций Китая, занимающихся автомобильными испытаниями. Вместе с уже действующим испытательным центром в Сянъяне новый объект сформировал единую национальную сеть для проверки автомобилей и транспортных технологий.
Главная особенность комплекса — возможность воспроизводить широкий диапазон условий эксплуатации прямо в лаборатории. Испытательный аэродинамический тоннель способен создавать:
- температуру от −43 °C до +60 °C;
- воздушный поток скоростью до 200 км/ч;
- условия высоты от −200 до 5400 метров над уровнем моря.
Объект оборудован специальными системами безопасности для работы с водородом и позволяет проводить измерения в соответствии с требованиями будущего экологического стандарта China VII.
Новый центр предназначен не только для автомобилей с водородными топливными элементами. Здесь также смогут испытывать:
- электромобили;
- электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL);
- беспилотные летательные аппараты;
- другую технику для низковысотной мобильности.
Специалисты Da’an Center рассчитывают, что комплекс поможет быстрее разрабатывать новые виды транспорта. С его помощью можно будет изучать энергопотребление, температурные режимы, экологические характеристики и надежность техники при разных климатических сценариях.
По оценке компании, использование нового испытательного объекта позволит сократить сроки разработки транспортных средств в 4–8 раз, а расходы на испытания — примерно на 40%.
Одновременно с запуском комплекса была представлена цифровая платформа управления испытаниями. Она объединяет все этапы работы — от подготовки программы тестов до автоматического формирования итоговых отчетов. Разработчики утверждают, что система позволяет более чем на 90% сократить время подготовки документации, а подготовительный этап испытаний ускорить на 20–40%.
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