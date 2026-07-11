OpenAI оказалась под угрозой жёстких санкций из-за сокрытия улик по иску The New York Times

Истцы утверждают, что компания два года прятала выборки из десятков миллионов диалогов и сделала переданные суду данные непригодными для анализа

OpenAI оказалась под угрозой судебных санкций в рамках продолжающегося разбирательства с The New York Times и рядом других американских издательств. Истцы подали в суд ходатайство, в котором утверждают, что компания в течение двух лет скрывала важные доказательства, удаляла часть журналов работы ChatGPT и вводила суд в заблуждение относительно своих технических возможностей по поиску данных.

Главным предметом спора остаются журналы диалогов ChatGPT. Издательства пытаются установить, насколько часто пользователи получали через чат-бота материалы, воспроизводящие защищённые авторским правом статьи. Эти данные могут сыграть ключевую роль при рассмотрении вопроса о том, подпадает ли использование материалов СМИ под принцип добросовестного использования (fair use) или нарушает авторские права.

По версии истцов, во время повторного допроса инженера OpenAI по вопросам конфиденциальности Винсента Монако выяснилось, что компания ещё до начала судебного процесса располагала двумя крупными обезличенными выборками журналов объёмом около 10 млн и 78 млн диалогов. Кроме того, OpenAI уже проводила поиск по этим данным, анализируя случаи воспроизведения защищённого контента при разработке системы, ограничивающей выдачу таких материалов.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Истцы утверждают, что существование этих выборок не раскрывалось суду почти два года. Вместо этого OpenAI настаивала, что поиск по подобным массивам данных технически крайне сложен, дорог и создаёт риски для конфиденциальности пользователей. По мнению издателей, именно эти заявления затянули процесс сбора доказательств и существенно увеличили судебные расходы.

Дополнительные претензии касаются обработки уже переданных данных. По утверждению истцов, предоставленная выборка из 20 млн диалогов оказалась практически непригодной для анализа после того, как OpenAI выполнила около 19 млрд автоматических редактирований, скрыв значительную часть информации. Кроме того, в ходатайстве говорится, что компания удалила часть данных из этой выборки, а также не выполнила в полном объёме предписание суда о сохранении журналов переписки, в результате чего были удалены или сжаты миллиарды записей.

OpenAI отвергает обвинения. Представитель компании заявил, что требования издателей представляют собой попытку получить доступ к переписке пользователей, не имеющей отношения к делу, а сами утверждения о сокрытии доказательств назвал ложными. В компании также отметили, что недавний отказ истцов от части требований свидетельствует не об усилении их позиции, а наоборот — об ослаблении иска.