Раскрыта емкость аккумулятора iPhone Ultra — она больше, чем у Samsung Galaxy Z Fold8

В Сети появились новые сведения о первом складном смартфоне Apple, который, по слухам, выйдет под названием iPhone Ultra. Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что один из поставщиков аккумуляторов Apple сертифицировал комплект из двух батарей, что обычно указывает на устройство со складной конструкцией.

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Согласно данным сертификации, одна батарея имеет номинальную емкость 1921 мА·ч, вторая — 2962 мА·ч. Их суммарная номинальная емкость составляет 4883 мА·ч. С учетом стандартной разницы между номинальной и типичной емкостью ожидается, что в характеристиках смартфона, скорее всего, будет заявлен аккумулятор емкостью 5000 мА·ч.

Использование двух аккумуляторов является обычной практикой для складных смартфонов. Из-за шарнирной конструкции производители размещают элементы питания в обеих половинах корпуса, а затем объединяют их в единую систему.

Если информация подтвердится, iPhone Ultra получит один из самых емких аккумуляторов среди устройств Apple. При этом его батарея окажется сопоставимой с ожидаемой емкостью аккумулятора Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, которому также приписывают около 5000 мА·ч. Для обычного Galaxy Z Fold8, по слухам, готовят аккумулятор на 4800 мА·ч. И как раз эта модель будет конкурировать с iPhone Ultra.

По последним данным, Apple представит iPhone Ultra одновременно с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в сентябре. Ранее появлялись сообщения о возможной задержке складного смартфона, но более свежие утечки указывают на то, что Apple по-прежнему рассчитывает выпустить Ultra в запланированные сроки.