Побит рекорд Alibaba: ИИ-гигант SK Hynix устроил крупнейшее иностранное IPO в истории фондового рынка США

Южнокорейская компания SK Hynix провела крупнейшее размещение акций иностранной компании в истории американского фондового рынка. В ходе дебюта на бирже Nasdaq производитель микросхем памяти привлёк $26,5 млрд, превзойдя предыдущий рекорд Alibaba, которая в 2014 году разместила акции на $25 млрд.

Компания разместила 177,9 млн ADR по цене $149 за бумагу. Каждые десять расписок соответствуют одной обыкновенной акции SK Hynix. В первый день бумаги торгуются под временным тикером SKHYV, после чего перейдут на постоянный тикер SKHY.

Интерес инвесторов оказался значительно выше ожиданий: ещё до завершения размещения объём заявок превысил количество предлагаемых бумаг примерно в 7 раз. Полученные средства компания направит на расширение производственных мощностей в Южной Корее и закупку нового оборудования, включая установки для экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии, которые используются при выпуске самых современных микросхем.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Сегодня SK Hynix является крупнейшим мировым производителем памяти HBM (High Bandwidth Memory — высокоскоростной памяти с большой пропускной способностью), необходимой для обучения и работы современных систем искусственного интеллекта. Согласно данным, представленным компанией в документах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), её доля этого рынка составляет 56,4%. Основными поставщиками HBM остаются три компании — SK Hynix, Samsung Electronics и Micron, причём все они являются поставщиками Nvidia.

Выход на Nasdaq открывает американским инвесторам прямой доступ к акциям крупнейшего производителя HBM без необходимости торговать на Корейской бирже. Аналитики отмечают, что это может сократить разрыв в рыночной оценке между SK Hynix и американской Micron, поскольку ранее акции южнокорейской компании традиционно оценивались дешевле при сопоставимых или более сильных финансовых показателях.