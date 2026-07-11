«Электропривод мы делали в партнерстве с нашими восточными партнерами»: «Росатом» готов обеспечить все российские электромобили своими моторами

«То есть, электропривод [для электромобилей] полностью наша разработка. Электропривод мы делали в партнерстве с нашими восточными партнерами — это его первая разработка. Тем не менее, там программное обеспечение и дальнейшие модификации — это будет все уже у нас [производиться]. Наша задача — это развивать компетенцию внутри страны, то есть, можно было, конечно, пойти по пути приобретать, быть сборщиком, но это не подход Росатома, наш подход — развить компетенции внутри и сделать так, чтобы мы смогли производить лучшую технику для нас», — сказал Александр Бухвалов.