«Электропривод мы делали в партнерстве с нашими восточными партнерами»: «Росатом» готов обеспечить все российские электромобили своими моторами

Топливный дивизион «Росатома» — ТВЭЛ — намерен стать поставщиком электроприводов для всех российских производителей электромобилей. Об этом ТАСС сообщил директор бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» Александр Бухвалов.
По его словам, компания уже запускает производство электроприводов в Липецкой области. Мощности предприятия изначально рассчитываются таким образом, чтобы обеспечивать потребности сразу различных отечественных производителей электромобилей, независимо от бренда и модели.
«То есть, электропривод [для электромобилей] полностью наша разработка. Электропривод мы делали в партнерстве с нашими восточными партнерами — это его первая разработка. Тем не менее, там программное обеспечение и дальнейшие модификации — это будет все уже у нас [производиться]. Наша задача — это развивать компетенцию внутри страны, то есть, можно было, конечно, пойти по пути приобретать, быть сборщиком, но это не подход Росатома, наш подход — развить компетенции внутри и сделать так, чтобы мы смогли производить лучшую технику для нас», — сказал Александр Бухвалов.
Характеристики электромоторов не раскрываются. Нужно отметить, что в Липецкой области также находится предприятие Evolute — это ключевой игрок на российском рынке электромобилей.
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