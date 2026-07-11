Бывшие работники и инженеры Apple сливали коммерческие секреты OpenAI — теперь Apple подает в суд

На собеседованиях будущих работников просили демонстрировать CAD-файлы, прототипы и инженерную документацию по продуктам Apple

Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в систематическом использовании коммерческих тайн и конфиденциальной информации, полученной от бывших сотрудников Apple. Иск подан в Окружной суд США Северного округа Калифорнии.

Изображение: 9to5mac

«Это дело касается бывших сотрудников Apple, которые похищали коммерческие тайны Apple в интересах OpenAI. Apple подает этот иск, чтобы положить этому конец», — говорится в заявлении компании.

В отдельном комментарии Apple подчеркнула, что считает защиту интеллектуальной собственности одним из своих главных приоритетов.

Ответчиками по делу стали OpenAI, компания io Products, бывший вице-президент Apple по дизайну продуктов Тан Тань (Tang Tan) и бывший старший инженер Apple Чан Лю (Chang Liu).

Тан Тань руководил разработкой дизайна iPhone и Apple Watch, а в 2024 году покинул Apple, чтобы присоединиться к проекту Джони Айва. Позже OpenAI приобрела основанную Айвом компанию io Products за $6,5 млрд. Вместе с приобретением в OpenAI перешли более 50 инженеров и разработчиков.

Apple утверждает, что еще в феврале обратилась к OpenAI с просьбой провести внутреннее расследование, однако компания, по словам истца, так и не ответила.

В иске утверждается, что Тан Тань использовал свои знания о внутренних проектах Apple во время собеседований с сотрудниками компании. По версии Apple, он:

задавал вопросы о еще не представленных продуктах Apple, используя внутренние кодовые названия проектов;

просил кандидатов приносить на собеседования реальные комплектующие Apple;

требовал демонстрировать CAD-файлы, прототипы и инженерную документацию;

просил подробно рассказывать о выборе компонентов, инструментах проектирования, программном обеспечении и взаимодействии с поставщиками.

Apple также утверждает, что непосредственно перед одним из собеседований кандидат начал массово скачивать документы по секретному проекту Apple, а во время интервью Тан Тань задавал вопросы именно по этому проекту. По мнению компании, подобная схема повторялась неоднократно.

Кроме того, Apple заявляет, что Тан Тань распространял среди будущих сотрудников OpenAI внутренний документ Apple с грифом Need to Know, посвященный процедурам безопасного увольнения. По версии компании, это позволяло сотрудникам обходить механизмы защиты конфиденциальной информации при уходе из Apple.

Отдельные обвинения касаются бывшего инженера Чана Лю. Apple утверждает, что после увольнения он воспользовался ошибкой в системе безопасности для доступа к внутренним инженерным файлам компании. Вместо того чтобы сообщить о найденной уязвимости, Лю, как утверждается в иске, обсуждал ее в переписке, сопровождая сообщения фразами «LOL» и «так забавно».

Компания также заявляет, что Лю:

не вернул служебный ноутбук Apple после увольнения;

скачал более тысячи страниц технической документации, включая материалы по разработке печатных плат;

консультировал другого сотрудника Apple, которого пытался переманить в OpenAI, объясняя, какие конфиденциальные материалы следует изучить перед собеседованием.

Еще один эпизод касается производственных партнеров Apple. Компания утверждает, что OpenAI поручила одному из поставщиков использовать фирменную технологию обработки металла Apple, создав впечатление, что действует с разрешения самой Apple. Кроме того, OpenAI якобы обращалась к другому давнему поставщику Apple, задавая точечные вопросы о конкретных компонентах питания и аккумуляторах, используя внутреннюю терминологию компании.