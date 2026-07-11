260 тысяч зеркал и 1 ГВт мощности. Китай запустил крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию с накоплением энергии на расплавленной соли

И не нужно никакого лития

Китайская корпорация China Three Gorges Corporation (CTG) ввела в коммерческую эксплуатацию крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию, которая объединяет два типа генерации — классические фотоэлектрические панели и солнечную тепловую установку (CSP). Комплекс расположен в пустыне Гоби рядом с городом Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Изображение сгенерировано Gemini

Мощность новой станции составляет 1 ГВт. В ее состав входят: фотоэлектрическая часть мощностью 900 МВт и солнечная тепловая установка CSP мощностью 100 МВт. Строительство комплекса обошлось в 3,53 млрд юаней ($480 млн), площадь составляет примерно 1817 гектаров.

Главной особенностью проекта стала система хранения энергии на основе расплавленной соли. В течение дня 260 тысяч зеркал направляют солнечный свет на приемники, нагревая специальный теплоноситель до температуры около 550 °C. Затем накопленное тепло используется после захода солнца: горячая соль превращает воду в пар, который приводит в движение турбину и позволяет продолжать выработку электроэнергии.

При этом ночью работает не вся мощность станции, а только тепловой блок CSP. По данным CTG, этого достаточно, чтобы обеспечивать стабильную генерацию примерно в течение восьми часов после заката — без использования традиционных литий-ионных аккумуляторов.

Разработчики отмечают, что в проекте применена усовершенствованная технология линейных отражателей Френеля. По заявлению компании, она примерно на 10% эффективнее аналогичных решений. Кроме того, конструкция позволяет обслуживать отдельные участки оборудования без полной остановки станции, а единая система управления координирует работу солнечных панелей и теплового блока.

После выхода на проектную мощность комплекс в Хами должен ежегодно производить около 2,07 ТВт·ч электроэнергии — этого, по оценке CTG, достаточно для обеспечения примерно 830 тысяч домохозяйств.

Новая электростанция стала крупнейшим гибридным солнечным объектом в мире, превзойдя проект Noor Energy 1 в Дубае мощностью 950 МВт.