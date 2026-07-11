15 километров над Землей и ни капли керосина: Gulfstream Aerospace испытала 100-процентное топливо SAF на своем бизнес-джете Gulfstream G700

В тестах участвовали представители NASA, FAA, Rolls-Royce и других компаний

Gulfstream Aerospace завершила масштабную серию летных испытаний, в которых тестировала экологичное авиационное топливо (SAF) на выбросы и образование инверсионных следов. По заявлению производителя, впервые самолет Gulfstream G700 с двигателями Rolls-Royce Pearl 700 выполнил полет исключительно на 100% SAF — без добавления традиционного авиационного керосина.

Изображение: Gulfstream

Испытания прошли на высоте до 15,2 км, где обычно летают современные бизнес-джеты. В качестве исследовательского самолета использовался специально переоборудованный Gulfstream G700, который превратили в летающую лабораторию. Он летел рядом с G800 и с помощью научного оборудования анализировал состав выхлопа, количество твердых частиц и условия формирования инверсионного следа.

В исследовании приняли участие специалисты NASA, Федерального управления гражданской авиации США (FAA), Германского центра авиации и космонавтики (DLR), Rolls-Royce, Университета науки и технологий Миссури, Aerodyne Research, Montana Renewables и World Fuel Services.

Ученые сравнивали влияние трех видов топлива:

стандартного авиационного топлива;

низкосернистого топлива;

экологичного топлива HEFA SAF, произведенного из переработанных растительных масел и жиров.

Главное отличие SAF заключается в отсутствии серы и ароматических соединений, которые присутствуют в обычном керосине и влияют на образование твердых частиц в выхлопе. По предварительным данным Gulfstream, использование 100% SAF позволило значительно снизить количество таких частиц.

Для проведения эксперимента Gulfstream оборудовала салон G700 под размещение измерительной аппаратуры, а пилоты прошли специальную подготовку для выполнения полетов на малом расстоянии друг от друга. Благодаря этому исследователи могли получать данные непосредственно из зоны выхлопа и наблюдать, как меняется инверсионный след за самолетом.