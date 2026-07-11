США начали испытывать искусственный интеллект на действующем ядерном реакторе

Этот реактор был построен в 1962 году

В США стартовал новый этап испытаний на исследовательском ядерном реакторе Purdue University Reactor Number One (PUR-1). Инженеры Университета Пердью впервые используют действующую ядерную установку для проверки технологий искусственного интеллекта, цифрового управления и кибербезопасности, которые в будущем могут стать основой атомной энергетики нового поколения.

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PUR-1 не предназначен для выработки электроэнергии и используется исключительно для научных исследований, подготовки специалистов и тестирования новых технологий. Однако в 2019 году он стал первым исследовательским реактором в США, получившим лицензию на эксплуатацию полностью цифровой системы управления и безопасности. Именно это сделало его уникальной площадкой для экспериментов с современным программным обеспечением.

В рамках нового проекта ученые будут проверять целый комплекс цифровых решений:

системы мониторинга состояния реактора с использованием искусственного интеллекта;

технологии защиты от кибератак;

современные цифровые каналы связи;

цифровые двойники реактора, работающие в реальном времени;

автоматизированные системы управления, которые в перспективе могут позволить дистанционно контролировать ядерные установки.

По словам исследователей, испытания на настоящем реакторе дают гораздо больше информации, чем компьютерное моделирование. Они позволяют оценить, как программное обеспечение и цифровые системы ведут себя в реальных условиях эксплуатации, включая нестандартные ситуации и возможные сбои.

Проект особенно важен на фоне активного развития в США малых модульных реакторов (SMR) и микрореакторов. Такие установки значительно компактнее традиционных АЭС и рассматриваются как решение для энергоснабжения удаленных регионов, промышленных объектов, военных баз и крупных дата-центров.

Разработчики считают, что цифровизация может серьезно изменить подход к эксплуатации атомных станций. В будущем один оператор потенциально сможет контролировать несколько реакторов одновременно, находясь за сотни или даже тысячи километров от самих установок.

Поддержку развитию подобных технологий оказывает и Министерство энергетики США. Несколько демонстрационных проектов микрореакторов должны начать работу уже в 2026 году, однако их масштабное внедрение невозможно без доказательства надежности цифровых систем управления и защиты. Именно эту задачу должен решить PUR-1, который станет первой в США испытательной площадкой, где подобные технологии проверяются непосредственно на действующем ядерном реакторе.