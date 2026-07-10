Быстрее, холоднее и почти как MagSafe: 50-ваттная магнитная зарядка Oppo AIRVOOC 50W Magnetic Charger 2 вышла на глобальный рынок, цены — разные

В зависимости от страны стоимость составляет от 75 долларов до 130 евро

Oppo запустила глобальные продажи своей новой магнитной беспроводной зарядки AIRVOOC 50W Magnetic Charger 2. Аксессуар впервые показали в Китае вместе со складным смартфоном Oppo Find N6, теперь же он выходит на международный рынок — новинка уже появилась в Германии, Франции, Испании, Японии и Малайзии.

Изображение: Oppo

Главная особенность устройства — высокая мощность зарядки. AIRVOOC 50W Magnetic Charger 2 способна передавать до 50 Вт энергии совместимым смартфонам Oppo и OnePlus. По данным Oppo, складной Find N6 с помощью новой зарядки можно зарядить с 0 до 50% примерно за 34 минуты.

При этом аксессуар стал универсальнее за счет поддержки нового стандарта Qi2.2. Теперь зарядка работает не только с устройствами Oppo, но и с другими совместимыми смартфонами — с мощностью до 25 Вт.

Одним из главных улучшений по сравнению с предыдущим поколением стала система охлаждения. Oppo переработала конструкцию устройства — инженеры увеличили воздушный поток за счет более эффективного вентилятора. Пользователь может выбрать один из трех режимов работы:

стандартная зарядка с активным охлаждением;

только охлаждение;

тихий режим с минимальным уровнем шума.

Зарядку можно использовать как обычную магнитную площадку — по аналогии с MagSafe, — либо установить на комплектную подставку и превратить ее в удобное настольное устройство.