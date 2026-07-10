Робот-гуманоид Unitree G1 впервые успешно ассистировал хирургам во время сложной операции на живом пациенте

Исследователи из Калифорнийского университета доказали, что антропоморфные платформы могут работать в стандартных операционных без перестройки инфраструктуры

Гуманоидный робот впервые принял участие в хирургической операции на живом пациенте. Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego) использовали Unitree G1 для помощи при удалении желчного пузыря в рамках серии испытаний, ставших первым задокументированным случаем применения гуманоидного робота в реальной хирургической процедуре.

Испытания прошли в начале июля в лаборатории Advanced Robotics and Controls Lab (ARCLab) Калифорнийского университета в Сан-Диего. В ходе серии из семи процедур команда проверила возможности робота в задачах, связанных как с базовыми медицинскими манипуляциями, так и с более сложными хирургическими действиями.

Робот Unitree G1 не выполнял операции самостоятельно. Управление полностью осуществляли люди с помощью системы захвата движений, ножных педалей и устройств отслеживания положения. Такая схема позволила оператору передавать движения роботу и одновременно координировать обе руки аппарата: например, удерживать ткань одной рукой и выполнять хирургическое действие другой.

Фото: UC San Diego

Проект возглавил профессор Майкл Йип (Michael Yip) совместно с хирургами Чарльзом Голдбергом (Charles Goldberg) и Притамом Сурешем (Preetham Suresh) из медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего. Учёные подчёркивают, что «робот в этих испытаниях выступал как продолжение рук хирурга, а не как автономная система, принимающая решения».

Использование гуманоидной платформы отличается от подходов, основанных на специализированных хирургических роботах. Такие системы уже применяются в медицине, но обычно требуют собственного оборудования и адаптированной инфраструктуры. Гуманоидные роботы создаются с расчётом на работу в среде, изначально рассчитанной на человека, поэтому в будущем они потенциально смогут использовать существующие медицинские помещения без значительной перестройки.

Одним из направлений развития подобных систем может стать дистанционная хирургия, когда специалист сможет выполнять операции через роботизированный аппарат на расстоянии. Однако испытания UC San Diego на данный момент являются только демонстрацией возможностей технологии, а не готовым медицинским решением.