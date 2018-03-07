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    7 марта 2018

    Представлена операционная система Android P. Сборка Developer Preview 1 доступна для установки: Google представила Android P

    23:1015

    S7 Airlines рассчитывает уменьшить число задержек вылетов, внедрив систему машинного обучения: Машинное обучение используется в системе техобслуживания самолетов Airbus A319

    22:075

    Представлена новая линейка телевизоров Samsung QLED [Обновлено]: В комплекте с новыми телевизорами присутствует прочный и удобный 5-метровый кабель, который объединяет шнуры питания и передачи данных

    21:3488

    Представлена платформа для хранения электроэнергии GE Reservoir : GE Reservoir интегрируется в электросети

    21:3312

    Olympus не планирует выпускать камеру, ориентированную на видеосъемку: Об этом в интервью Focus Numerique сказал генеральный директор компании

    21:1215

    В этом году нехватка кремниевых пластин станет острее : Об этом предупредил глава компании Topco

    20:394

    Lagonda Vision — представление Aston Martin о роскошном электромобиле: Пока электромобиль Lagonda Vision является концептом

    20:2212

    Смартфон Huawei P20 Lite получит дисплей с соотношением сторон 19:9 и 24-мегапиксельную фронтальную камеру: Смартфон Huawei P20 Lite попал в базу TENAA

    20:106

    Смартфон ZTE Nubia N3 будет выделяться среди конкурентов очень ёмким аккумулятором: Смартфон ZTE Nubia N3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч

    20:001

    Серия резервуаров Swiftech Maelstrom D5 включает четыре модели: Модели X50, X100, X200 и X300 различаются размерами и вместимостью

    19:50

    Прием заказов на городской электромобиль Honda начнется примерно через год: Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров

    19:377

    Fiat Chrysler Automobiles и Volkswagen предложат покупателям своих авто бесплатную подписку на Apple Music : Fiat Chrysler Automobiles и Volkswagen решили продвигать Apple Music

    19:346

    Японские пункты обмена криптовалют будут наказаны за безответственное отношение к вопросам безопасности: Некоторые будут закрыты

    19:24

    Лента поисковой выдачи Google вскоре перейдёт на Material Design: Material Design вскоре затронет и поисковую выдачу Google

    19:2013

    Intel создала сообщество вокруг своего «самообучаемого нейроморфного процессора» Loihi: Intel создала сообщество Intel Neuromorphic Research Community

    19:134

    В этом полугодии цены на память DRAM вырастут на 5-10%: Причина — спрос со стороны вычислительных центров

    18:19

    ASRock выйдет на рынок 3D-карт: Выход на рынок 3D-карт позволит ASRock улучшить финансовые показатели

    17:347

    Появились подробные сведения о процессорах AMD Ryzen 2000, включая цены и показатели производительности: Старшая модель AMD Ryzen 7 2700X стоит 360 долларов

    15:5827

    Серию NZXT Kraken X пополнила система охлаждения Kraken X72: Система жидкостного охлаждения Kraken X72 стоит $200

    15:171

    BlackBerry подает в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram : Истец уверен, что Facebook нарушает его патенты

    15:104

    Домашний проектор BenQ TK800 с поддержкой 4K и HDR оценен в $1499: Проектор BenQ TK800 поступит в продажу в апреле

    14:305

    Vivo X21 — еще один смартфон с подэкранным дактилоскопическим датчиком: Помимо подэкранного дактилоскопического датчика на картинке можно лишь рассмотреть наличие сдвоенной основной камеры

    14:142

    Обновлена серия графических планшетов Wacom Intuos: Покупатель планшета Wacom Intuos может скачать специализированное ПО стоимостью до $160

    13:572

    Футуристические фары-проекторы можно будет включить в комплектацию при заказе автомобиля Mercedes-Maybach S-Class: Производитель называет новую технологию «цифровым светом»

    13:3417

    Однокристальная система Kirin 670 может получить такой же блок NPU, как и Kirin 970: SoC Kirin 670 может получить интересную особенность в виде блока NPU

    11:376

    «Антисмартфон» Light Phone 2: звонки, сообщения, будильник и, может быть, кое-что ещё: Мобильный телефон Light Phone 2 стал чуть умнее первой модели

    11:2029

    Apple может отказаться от выреза в экране iPhone уже в 2019 году: В этом году на рынок должны выйти три модели смартфона iPhone, включая две, оснащенные дисплеями OLED

    11:0197

    Производитель называет Elinchrom ELB 500 TTL самой мощной портативной системой освещения с поддержкой TTL: Система ELB 500 TTL в первую очередь адресована портретистам

    11:001

    Смартфон Meizu E3 официально получит более качественный датчик изображения, чем M6 Note: Анонс устройства запланирован на 21 марта этого года

    10:451

    Студенты Стэнфордского университета просят Apple добавить в iOS функции для зависимых от смартфонов пользователей: Студенты просят Apple добавить в iOS упрощённый режим

    10:2221

    Модель Kraken M22 открыла новую серию СВО NZXT : Система охлаждения Kraken M22 предназначена для процессоров

    10:212

    Планшет Microsoft Surface Pro LTE Advanced стал доступен для всех желающих: Клавиатура и стилус в стоимость не входят

    10:148

    ARM представила GPU Mali-G52 и Mali-G31, которые заменят старенькие Mali-T800 и Mali-T700 в среднем и бюджетном сегментах: Представлены графические ядра Mali-G52 и Mali-G31

    10:065

    Опубликованы официальные рекламные изображения смартфона Huawei P20 Pro: Анонс новинки ожидается 27 марта

    09:413

    Лазерный проектор Zimium Z6 оценен в $475: Если же говорить о звуковой составляющей, то здесь у Zimium Z6 все в порядке

    09:344

    На системной плате Asus Prime J4005I-C распаян процессор Intel поколения Gemini Lake: Плата Asus Prime J4005I-C получила CPU Celeron J4005

    09:302

    Смартфон Umidigi One получил дизайн в стиле iPhone X и дактилоскопический датчик на боковой панели: Umidigi позиционирует новую модель как флагманское устройство, которое ориентировано на средний ценовой сегмент

    09:2259

    Опубликована первая фотография задней панели Xiaomi Mi Mix 2S: Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S будет представлен 27 марта

    09:104

    Появились первые данные о смартфонах Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro: Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro сохранят экраны, как у предшественников

    09:003

    Samsung выпустила приложение для Android, которое демонстрирует преимущества смартфонов Galaxy S9/S9+: Продажи Samsung Galaxy S9 в России стартуют 16 марта 2018 года

    08:404

    В Android P может появиться функция, которая позволит использовать смартфон в качестве мышки или клавиатуры для ПК: Смартфон с Android P можно будет использовать в качестве мышки или клавиатуры

    08:3012

    AMD с проектом ReSX нацелилась на киберспортсменов: AMD выпустила новый драйвер, поддерживающий проект ReSX

    08:003

    Corsair Carbide Series 275R — 80-долларовый корпус со строгим дизайном и боковой панелью из закалённого стекла: Corsair представила корпус Carbide Series 275R

    07:305

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