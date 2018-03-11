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    11 марта 2018

    Опубликованы изображения семи материнских плат Gigabyte, построенных на чипсетах Intel H310 и H370: В числе новинок: Gigabyte H370 HD3, H370M D3H, H370M DS3H, H370N WIFI, H310 S2H и H310 DS2 и Aorus H370 Gaming 3 WiFi

    22:155

    Chuwi Hi9 Air – 10-дюймовый планшет с 10-ядерным процессором: Chuwi Hi9 Air построен на SoC Mediatek Helio X20

    21:3521

    Motorola отказалась от планов по выпуску смартфона Moto X5: Смартфона Moto X5 не будет

    19:573

    Новый модуль Motorola для смартфонов Moto Z будет представлять собой шлем виртуальной реальности: Motorola готовит шлем VR в виде модуля MotoMods

    19:47

    Смартфон Samsung Galaxy S9 приятно удивил на тестах JerryRigEverything: Samsung Galaxy S9 успешно прошёл испытания JerryRigEverything

    19:2925

    ASRock займется выпуском 3D-карт типоразмера MXM?: AMD испытывает трудности с производством полноразмерных видеокарт в достаточном объеме, а вот ускорители типоразмера MXM - совсем другое дело

    14:156

    Apple запатентовала клавиатуру для MacBook с защитой от крошек и пыли: Новый патент, о котором идет речь в данной заметке, был зарегистрирован еще в сентябре 2016 года

    13:0150

    HTC считает, что 5G изменит всю индустрию и форму смартфонов: «Смартфоны могут стать совершенно непохожими на эти «прямоугольники», которые мы знаем и любим»

    12:4943

    Специалисты Juhua Printing создали 31-дюймовую панель 4K OLED, изготавливаемую методом печати: В TCL надеются, что вариант технологии для серийного производства будет готов к 2019 году

    12:459

    Выпущено приложение, которое активирует аналог режима Portrait Lighting в iPhone 7 Plus: Само приложение можно бесплатно скачать в App Store

    12:401

    BOE планирует построить третью линию по выпуску гибких панелей OLED: Стоимость проекта — 7,3 млрд долларов

    12:19

    Смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ появились в магазине Microsoft: Отгрузка начнется 16 марта

    11:478

    В Nikon считают возможным увеличение разрешения полнокадровых камер до 100 Мп: Решение о выпуске полнокадровых беззеркальных камер Nikon еще не принято

    11:1646

    Смартфон Huawei Y9 представлен официально: 4 камеры, экран 18:9 и АКБ емкостью 4000 мА·ч: Huawei Y9 построен на SoC HiSilicon Kirin 659

    09:104

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