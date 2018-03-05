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    5 марта 2018

    Модуль Osram WSLC позволяет управлять наружным освещением по беспроводному каналу: Модуль Osram WSLC совместим с оборудованием других производителей

    22:072

    ProGrade Digital не планирует выпускать карты памяти XQD : Выбор сделан в пользу сменных носителей CFexpress Type B

    21:43

    Представлен смартфон LG X4: Смартфон LG X4 стоит $275

    21:2310

    Робот Flippy готовит гамбургеры :

    20:1451

    Supox B250A-BTC D+ — системная плата для майнеров, располагающая восемью слотами PCIe x16: Системная плата Supox B250A-BTC D+ стоит 180 долларов

    20:0012

    За год продажи коммутаторов Ethernet Layer 2/3 увеличились на 5,4%, маршрутизаторов — на 4,0% : Крупнейшим поставщиком указанного оборудования является компания Cisco

    19:46

    Процессор Intel Core i3-8100 удалось заставить полноценно работать на старых системных платах : Процессоры Intel Coffee Lake всё-таки могут работать на старых платах

    19:4514

    Первый электромобиль Mazda получит роторный двигатель: Mazda вернётся к роторным двигателям в электромобилях

    19:1421

    В Аризоне разрешили тестировать беспилотные автомобили без человека за рулём: В Аризоне теперь можно тестировать беспилотные авто без присутствия внутри пассажиров

    18:5712

    Во внешнем накопителе Kingspec Z1 используется флэш-память SLC NAND: Внешний твердотельный накопитель Kingspec Z1 оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 2

    18:376

    Xiaomi выпускает 60-ваттное зарядное устройство с шестью портами стоимостью $20: В продажу новинка поступит 7 марта

    17:3213

    Электрический кроссовер Jaguar I-Pace может проехать без подзарядки почти 500 км: Цена новинки составит 63 495 фунтов стерлингов

    17:2617

    Серию СВО Enermax LiqFusion открыла модель LiqFusion 240: Производитель не стал называть цену СВО Enermax LiqFusion 240

    16:30

    По данным Nikkei, Canon переключается на беззеркальные камеры: Canon является крупнейшим производителем зеркальных камер

    15:4397

    Защищенный смартфон Oukitel WP5000 получил 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 5000 мА•ч: Дактилоскопический датчик находится на задней панели прямо под основной камерой

    15:30

    Apple приписывают намерение в следующем квартале выпустить более доступную модель ноутбука MacBook Air : Ожидается, что это позволит Apple увеличить продажи мобильных компьютеров на 10-15%

    14:4746

    На полноэкранные модели в этом году придется более 40% всех поставок панелей для смартфонов : Большинство полноэкранных панелей — типа AMOLED, производства Samsung

    13:5214

    Смартфон Vivo Apex, оснащённый SoC Snapdragon 845, появится на рынке во второй половине года: Vivo официально представила смартфон Apex

    13:224

    LG показала моноблок с APU Ryzen и 38-дюймовым экраном разрешением 3840 х 1600 пикселей: LG показала необычный моноблок

    13:1210

    Консоль Nintendo Switch хранит данные о времени использования в течение одного года: Nintendo пока не сообщила, является ли обнуление статистики запланированной функцией или багом

    12:524

    Porsche тоже занялась разработкой летательных аппаратов, которые смогут работать в такси: Porsche заинтересовалась летающими такси

    12:516

    Роутер D-Link DIR-867 оценен в $90: Роутер D-Link DIR-867 соответствует спецификации IEEE 802.11ac

    12:4512

    YouTube обучают менять фон без использования зеленого экрана: Сроки доступности решения для широких масс пока не озвучиваются

    12:411

    Второе поколение умных очков Spectacles выйдет в этом году, третье (с радикальными изменениями) ожидается в 2019: В 2019 году выйдет совершенно новая модель Spectacles, которая получит новый дизайн

    12:194

    Опубликованы фотографии смартфона Huawei P20 Lite в синем цвете: Анонс новинки ожидается 27 марта

    12:001

    Первая сборка Android P Developer Preview может выйти уже 14 марта: Android P Developer Preview станет доступна через девять дней

    11:46

    Разработчик создал приложение AR для iPhone X, которое создает интересные иллюзии : В первом случае пользователь видит на экране бездонный колодец, а во втором над экраном возвышаются различные фигуры

    11:4128

    Согласно новой утечке, смартфон HTC U12 получит 256 ГБ флэш-памяти: Запланирован выпуск вариантов, поддерживающих одну и две карты SIM

    11:37

    Xiaomi хвалит богатые фотографические возможности смартфона Xiaomi Mi Mix 2S: Xiaomi опубликовала в Weibo следующую фотографию, сделанную на камеру Xiaomi Mi Mix 2S

    10:545

    Смартфоны Nokia 9 и Nokia 8 Pro, оснащенные Snapdragon 845, ожидаются в этом году: Nokia 8 Pro будет так называемым доступным флагманским смартфоном, который будет конкурировать с OnePlus 6 и Xiaomi Mi 7

    10:392

    В линейке Huawei P20 выйдут четыре смартфона: Анонс смартфонов ожидается в конце этого месяц в Париже

    10:313

    Патент на выдвижную камеру смартфона Vivo Apex принадлежит компании Essential Products: Возможно, такая фронтальная камеру будет в следующем смартфоне Essential Products

    09:4612

    Китай завершит первую фазу тестирования сетей 5G в июне: Именно Китай стал первой страной, которая начала тестирование 5G в городе Хуайжоу

    09:375

    Смартфон HTC U12 (Imagine) ожидается в апреле по цене $880 : Сердцем смартфона выступит однокристальная система Snapdragon 845

    09:283

    Samsung Galaxy S9 и Galaxy A8 Enterprise Edition выпущены на территории Германии: На эти устройства производитель дает двухлетнюю гарантию

    09:1813

    Microsoft решила вернуть Skype владельцам смартфонов со старыми версиями Android: Microsoft выпускает оптимизированный Skype для Android 4.0.3-5.1

    08:0029

    Cooler Master MasterAir MA620P — крупный процессорный кулер с парой вентиляторов и настраиваемой подсветкой: Кулер Cooler Master MasterAir MA620P стоит 80 долларов

    07:30

    Неизвестный защищённый смартфон Samsung оказался аппаратом для сотрудников различных экстренных служб: Samsung создала для сотрудников экстренных служб защищённый смартфон

    07:004

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