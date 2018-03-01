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    1 марта 2018

    Появилось фото защищенного смартфона Samsung, который, вероятнее всего, появится под именем Galaxy Xcover 5: Появилось фото Samsung Galaxy Xcover 5

    20:5516

    Apple закроет доступ к цифровому магазину iTunes Store телевизионным приставкам Apple TV первого поколения: Apple TV первого поколения вскоре можно будет выкинуть

    19:4352

    Концерн Fiat Chrysler Automobiles намерен постепенно отказаться от дизельных двигателей для легковых автомобилей: Концерн Fiat Chrysler Automobiles тоже хочет отказаться от дизелей

    19:352

    Блогер JerryRigEverything разобрал смартфон Vivo X20 Plus UD и показал, как выглядит подэкранный сканер отпечатков пальцев: Подэкранный сканер отпечатков пальце в смартфоне Vivo X20 Plus UD оказался достаточно крупным

    19:2257

    Адаптер Node позволит заряжать несколько мобильных устройств Apple при помощи всего одного кабеля: Цена устройства составляет $19,95

    16:0520

    Nokia и Vodafone в следующем году обеспечат Луну покрытием 4G: Nokia и Vodafone отправят на Луну базовую станцию 4G

    14:0223

    Видео дня: самолёт Stratolaunch вывели на «пробежку»: Stratolaunch Systems провела первые испытания своего самолёта на взлётной полосе

    13:4022

    Scania выпустила свой первый электрический автобус: Scania выведет свои первый электроавтобусы на дороги Швеции в марте

    13:3017

    Выход Spotify на IPO позволил узнать, что компания является глубоко убыточной: Spotify сейчас является убыточной компанией

    13:133

    Смартфон Samsung Galaxy S9+ возглавил рейтинг DxOMark, получив рекордные 104 балла за качество фото: DxOMark утверждает, что у камеры Samsung Galaxy S9+ нет очевидных слабых мест

    13:08127

    На MWC 2018 компания LG показала смартфон LG G7 (Neo) с экраном разрешением 3120 х 1440 пикселей: LG G7 может получить ещё более вытянутый дисплей

    12:5116

    В рейтинге лучших камерофонов Consumer Reports первые три места занимают смартфоны iPhone : По мнению Consumer Reports, прошлогодний флагман Galaxy Note8 снимает хуже iPhone 6S Plus

    12:4731

    Опубликовано живое фото и характеристики смартфона Huawei P20 Lite: Сдвоенная камера на месте

    12:065

    Серию SoC Snapdragon 600 скоро переведут на нормы 10 нм: Первые однокристальные системы Snapdragon 600 выпускались по нормам 28 нм

    11:335

    Microsoft Store предлагает больше смартфонов с Android, чем с Windows: В ассортименте Microsoft Store сейчас доступно всего пять смартфонов, включая три, которые работают под управлением операционной системы Android

    11:1722

    Опубликована первая фотография смартфона Xiaomi Mi Mix 2S : Он оснащен подэкранным дактилоскопическим датчиком

    10:593

    Рынок носимой электроники в 2022 году достигнет отметки в 29 млрд долларов: Аналитики CCS Insight сделали прогноз по рынку носимой электроники

    10:302

    В прошлом году Xiaomi перевыполнила план по выручке, преодолев отметку в 100 млрд юаней: В прошлом году Xiaomi выручила более 16 млрд долларов

    10:005

    Apple сильнее прочих производителей смартфонов беспокоится об обновлениях безопасности : Специалисты SecurityLab сравнили производителей смартфонов в контексте обновлений безопасности

    09:3075

    LG запатентовала новый дисплей FullVision с отверстием в верхней части: Прежде, чем делать какие-то выводы о подобном решение, необходимо посмотреть на пользовательский интерфейс в данной области

    09:2813

    Смартфон Vivo V9, который копирует дизайн iPhone X, получил фронтальную камеру разрешением 24 Мп: Анонс новинки ожидается в марте

    09:1912

    Появились первые изображения новых доступных умных часов Fitbit: Часы будут доступны в четырех цветах

    09:038

    Семейство мини-ПК Gigabyte Brix пополнилось моделями с CPU Intel Core восьмого поколения: Gigabyte представила новые ПК Brix со свежими CPU Intel

    09:004

    Смартфон Lenovo K520 получил полноэкранный дизайн и сдвоенную камеру: Из коробки Lenovo K520 работает под управлением операционной системы Android 8.0

    08:461

    Смартфон Samsung Galaxy J8 (2018) протестирован в Geekbench : Смартфон проходит под модельным номером SM-J800FN

    08:2415

    Western Digital показала прототип карты памяти SD со скоростью чтения в 880 МБ/с: Western Digital предлагает перевести карты SD на интерфейс PCIe

    08:0015

    Fitbit пока не может выбраться из убытков: Fitbit отчиталась за 2017 год

    07:00

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