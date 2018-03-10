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    10 марта 2018

    Intel рассматривает возможность приобретения компании Broadcom, причём даже в случае, если последняя купит Qualcomm: Intel может стать владельцем Broadcom, Qualcomm и NXP

    13:4637

    Аналитик Barclays утверждает, что продажи акустической системы Apple HomePod оказались разочаровывающими: Продажи Apple HomePod не радуют, а вот спрос на AirPods продолжает расти

    13:0690

    The Boring Company меняет приоритеты и представляет автобус для движения по подземным туннелям: The Boring Company решила создать собственный туннельный автобус

    12:5734

    Snap надеется стать прибыльной в этом году: При этом большинство аналитиков считает, что стать прибыльной у компании может получиться не раньше 2021 года

    12:25

    Xiaomi TV 4A стал самым популярным 32-дюймовым телевизором в Китае: Xiaomi TV 4A поступил в продажу в июле прошлого года

    12:0885

    Смартфон ZTE Nubia N3 представлен официально: ZTE Nubia N3 станет доступен для заказа в Китае 24 марта

    11:105

    Смартфон Oppo F7 получит 25-мегапиксельную фронтальную камеру: Анонс новинки ожидается 26 марта

    10:452

    Опубликовано изображение смартфона Lenovo S5, метящего в конкуренты Xiaomi Redmi Note 5: Под обозначением Lenovo S5 может скрываться модель K520, протестированная ранее TENAA

    09:1018

    Партнёры Nvidia утверждают, что её партнёрская программа GeForce Partner Program серьёзно нарушает антимонопольное законодательство: Nvidia ведёт нечестную конкурентную борьбу?

    09:0033

    В Geekbench замечен смартфон Xiaomi Berlin, построенный на SoC Qualcomm Snapdragon 632: Xiaomi Berlin получил 3 ГБ ОЗУ и ОС Android 7.1.2

    08:351

    Netflix хочет выпустить новое шоу при участии Барака Обамы, но такой шанс есть и у Apple: Netflix, Amazon и Apple борются за Барака Обаму

    08:3027

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