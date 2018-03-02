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    2 марта 2018

    Видео дня: капсула Hyperloop изнутри : Капсулы Hyperloop компании Virgin Hyperloop One будут оснащаться креслами BMW

    19:1766

    Время реакции монитора BenQ EL2870U с 28-дюймовым экраном 4К равно 1 мс: В оснащение BenQ EL2870U входит пара громкоговорителей мощностью по 2 Вт

    19:0813

    Процессор AMD Ryzen 7 2700X будет работать на более высоких частотах, чем Ryzen 7 1800X: Процессор AMD Ryzen 7 2700X приятно удивит частотами

    19:0618

    Однокристальная система Renesas Electronics R-Car V3H предназначена для самоуправляемых автомобилей: Точнее говоря, для самоуправляемых автомобилей третьего и четвертого уровня

    18:262

    По подсчетам IDC, продажи корпоративных хранилищ за год выросли на 13,7%, информационный объем — на 39,3%: Лидером рынка является компания HPE/New H3C Group

    18:02

    Ноутбуки-трансформеры Lenovo Yoga 730 оснащаются портами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3: Линейка ноутбуков Lenovo Yoga 730 представлена моделями с экранами диагональю 13,3 и 15,6 дюйма

    17:552

    Toyota, Denso и Aisin Seiki вместе займутся самоуправляемыми автомобилями: СП инвестирует в разработку ПО более 2,8 млрд долларов

    16:403

    Huawei Y5 Lite (2018) станет очередным смартфоном под управлением ОС Android Oreo (Go Edition): Huawei Y5 Lite (2018) базируется на SoC MediaTek MT6737M

    16:301

    В Twitter появились закладки: Функция позволяет сохранять ссылки на сообщения

    15:376

    Смартфон ZTE Blade V9 оказался аналогом модели Xiaomi Redmi 5, выпущенной в декабре: ZTE Blade V9 явили в сопровождении младшей модели Blade V9 Vita

    15:208

    Аналитики IDC подвели итоги 2017 года на рынке оборудования для локальных беспроводных сетей: В потребительском сегменте роста нет

    15:01

    Представлен объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 Aspherical VM: Дату начала продаж и цену производитель обещает сообщить дополнительно

    14:368

    Смартфон ZTE Tempo ценой $80 работает под управлением ОС Android Oreo (Go Edition): ZTE Tempo, скорее всего, будет предлагаться операторами под их торговыми марками

    14:208

    3M получила еще 34 млн долларов на разработку шлема для американских военных: Он похож на шлемы из компьютерных игр и фантастических фильмов

    14:179

    Microchip покупает компанию Microsemi за 8,35 млрд долларов: Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале

    13:592

    Рынок флэш-памяти типа NAND в прошлом квартале вырос всего на 6,8%: Лидером рынка является Samsung

    13:311

    Умная домашняя пивоварня Brewie+ варит за раз 20 литров пива: Управлять работой Brewie+ и наблюдать за процессом можно с помощью мобильного приложения

    12:3856

    В Instagram вскоре появится возможность совершать видеозвонки: Instagram вскоре позволит пользователям звонить друг другу

    12:3212

    Новую серию корпусов Cooler Master MasterBox открыли модели Q300L и Q300P : Корпус MasterBox Q300L стоит $40, MasterBox Q300P — $70

    12:301

    Смартфоны ZTE Nubia вскоре будут поставляться с чистой версией Android без оболочки Nubia UI: ZTE решила избавить смартфоны Nubia от собственной оболочки

    12:23

    ID-Cooling Tiny SE-812i — компактный и лёгкий процессорный охладитель, совместимый только с CPU Intel: Кулер ID-Cooling Tiny SE-812i получил лишь две тепловые трубки

    12:15

    Уровень предзаказов на Samsung Galaxy S9 оказался не таким высоким, как ожидалось: По прогнозу, продажи Galaxy S9 и Galaxy S9+ в этом году могут составить 40 млн единиц

    12:0195

    Помпа EK-XTOP Revo D5 обзавелась подсветкой RGB: Цена помпы EK-XTOP Revo D5 RGB PWM – Plexi равна 130 евро

    12:00

    Смартфон HTC Desire 12 Plus будет гораздо интереснее своего младшего брата хотя бы из-за более современной платформы: Смартфон HTC Desire 12 Plus получит SoC Snapdragon 450

    11:503

    Смартфон SikurPhone стоимостью $799 может выполнять роль кошелька для криптовалют: Понимая, что платить столько за устройство с характеристиками 150-долларовых смартфонов, пожелают немногие, Sikur выпустит всего 20 тыс. смартфонов

    11:494

    Vodafone подтвердил характеристики и цену смартфона Huawei P20 Lite : Vodafone будет предлагать смартфон за 370 евро

    11:382

    Meizu планирует выпустить две новые разновидности смартфона M6s: О цене новых вариантов Meizu M6s пока данных нет

    11:35

    Смартфон PhoneKid ориентирован на детей: Escudo Web ищет партнера, который взял бы на себя производство PhoneKid

    11:308

    Смартфоны Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition получили экраны с вырезами: Понятно, что упоминание сходства с iPhone X уже начинает надоедать, но факт остается фактом

    11:285

    В Китае выданы первые лицензии на тестирование беспилотных автомобилей: Их получили компании SAIC Motor и NIO

    11:26

    Teledyne расширяет производство рентгеновских датчиков CMOS: В Teledyne ожидают, что к 2020 году спрос на эти изделия удвоится по сравнению с 2017 годом

    11:134

    Полнокадровый объектив Voigtlander Color-Skopar 21mm f/3.5 Aspherical с креплением Sony E фокусируется вручную: Дата начала продаж и цена Voigtlander Color-Skopar 21mm f/3.5 Aspherical будут названы позже

    11:00

    Airbus и Delta нашли партнеров, с которыми они рассчитывают обеспечить в самолетах интернет-подключение 5G: Финансовая сторона договоренности между партнерами не разглашается

    10:30

    Представлен объектив Voigtlander Macro APO Lanthar 110mm f/2.5 с креплением Sony E: Дату начала продаж и цену производитель обещает сообщить дополнительно

    10:003

    Лишь 8% пользователей браузера Chrome ежедневно сталкиваются с контентом Flash в Сети: Технология Flash почти ушла из Сети

    09:3022

    Семейство Toshiba Exceria пополнили карты памяти microSDXD M303 с маркировкой Video Speed Class 30 : Карты памяти Toshiba Exceria microSDXD M303 адресованы видеографам

    09:30

    Тесты мини-ПК Intel NUC с процессором Core i7-8809G показывают, что данного решения достаточно практически для любой современной игры: Появились тесты Intel NUC с Core i7-8809G

    09:0043

    Мобильный процессор Intel Core i7-8750H (Coffee Lake) замечен в тесте Geekbench: Базовая частота CPU равна 2,2 ГГц, повышенная — 4,1 ГГц

    09:004

    В четвертом квартале 2017 года продажи серверов выросли на 26,4% : В денежном выражении рынок составил 20,7 млрд долларов

    09:00

    Смартфон Samsung Galaxy S9+ уже получил первую награду: Конкуренты в лице Apple, Huawei, LG, Xiaomi и других компаний предпочли не показывать на Mobile World Congress свои новые смартфоны

    08:5754

    Республика Маршалловы Острова планирует обзавестись собственной криптовалютой: Новая криптовалюта будет эмитирована посредством ICO

    08:305

    В Китае создали литий-ионный аккумулятор, который нормально работает при температуре до -70 °С: При создании нового аккумулятора были использованы недорогие доступные материалы

    08:2929

    Energizer Energy E240S — первый мобильный телефон с фронтальной камерой и поддержкой VoLTE: В продажу новинка поступит во втором квартале этого года

    08:1014

    Линейку мини-ПК ASRock DeskMini GTX/RX пополнили модели, поддерживающие процессоры Intel Coffee Lake: В них установлена плата Z370M-STX MXM на чипсете Intel Z370

    08:00

    Apple всё ещё остаётся лидером рынка носимой электроники, но на пятки ей наступает Xiaomi: IDC оценили рынок носимой электроники

    08:006

    Imec и Cadence подготовили к передаче в производство первую 3-нанометровую тестовую микросхему: В качестве тестового изделия специалисты Imec выбрали обычный 64-разрядный CPU

    08:00

    В нынешнем году ожидать аппаратных улучшений для консоли Nintendo Switch не стоит: Nintendo пока не будет улучшать аппаратную часть Switch

    07:30

    Специалисты Navigant Research назвали ведущих производителей литиево-ионных аккумуляторов: Рынок литиево-ионных аккумуляторов в 2026 году превысит 23 млрд долларов

    07:3018

    Смартфон Samsung Galaxy Note9 замечен в базе HTML5 Test: Основанием для предположения, что это Samsung Galaxy Note9, стал модельный номер Samsung SM-N960U

    07:2733

    Игровой смартфон Nubia выйдет в апреле: Предположительно, устройство поступит в продажу в первой половине этого года

    07:13

    Мышь Xiaomi со сканером отпечатков пальцев предлагается за $30: Цена устройства составляет около 30 долларов

    06:514

    M-Horse Pure 3 называют самым доступным смартфоном с SoC Helio P23: Цена новинки, которая уже поступила в продажу, составляет 150 долларов.

    06:323

    Цукерберг в прошлом месяце продал акций Facebook почти на полмиллиарда долларов: Деньги пошли в инвестиционный фонд CZI

    01:103

    Монитор LG 38WK95C характеризуется соотношением сторон экрана 24:10 : Основой монитора служит вогнутая панель типа IPS

    00:0211

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