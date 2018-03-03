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    3 марта 2018

    Fractal Antenna Systems патентует сверхтонкие линзы из фрактального метаматериала: Технология уже доступна для использования

    16:4819

    Компактная камера Ricoh GR III выйдет в сентябре текущего года: Премьера устройства состоится на выставке Photokina 2018

    14:505

    MSI обновила мини-ПК Cubi N, теперь в нем используются процессоры Intel Gemini Lake: Обновленный MSI Cubi N комплектуется процессорами Intel Pentium N5000, Celeron N4100 и Celeron N4000

    14:253

    Производитель называет Sonim XP8 самым прочным смартфоном в мире: Защищенные смартфоны Sonim XP8 и XP5s предназначены для спасателей

    14:0821

    Thermaltake H200 — концентратор USB, рассчитанный на установку внутри ПК: В первую очередь, концентратор Thermaltake H200 предназначен для систем подсветки

    13:412

    С 2009 по 2017 год было закрыто или профилировано 92 полупроводниковые фабрики: Главным образом, закрывались предприятия, работающие с пластинами диаметром 150 и 200 мм

    13:182

    RED и Sharp совместно разрабатывают монитор 8K: На 70-дюймовом экране разница между 4K и 8K заметна

    12:418

    Смартфоны Samsung Galaxy J3 2018 и Galaxy J3 Pro 2018 засветились в бенчмарке Geekbench: Смартфоны получили ОС Android 8.0 Oreo из коробки и по 2 ГБ оперативной памяти

    12:0513

    Alphacool предлагает светодиодную рамку Aurora XPX для водоблока Eisblock XPX: Рамка стоит 20 евро

    12:053

    Китай планирует привлечь до 31,5 млрд долларов на развитие полупроводниковой промышленности : Страна стремится сократить импорт полупроводниковой продукции, полагая, что он создает риски для национальной безопасности

    11:255

    В третьем квартале появятся ноутбуки Lenovo ThinkPad A285 и A485 на базе APU AMD Ryzen Mobile: Lenovo ThinkPad A285 и A485 станут, скорее всего, версиями Wintel-ноутбуков ThinkPad X280 и ThinkPad T480 соответственно

    10:453

    Lenovo оснащает 14-дюймовый ноутбук Yoga 530-14IKB дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX130: Lenovo Yoga 530-14IKB оценен в 550 евро

    10:104

    После очередного обновления ПО у смартфонов Xiaomi Mi 6 и Mi Mix 2 появилась поддержка функции Face Unlock: Face Unlock появилась на смартфонах Xiaomi Mi 6 и Mi Mix 2

    09:007

    Игровые видеокарты Nvidia Turing представят лишь в июле, а вот профессиональные ускорители Ampere покажут в конце текущего месяца: Новые видеокарты Nvidia появится лишь летом

    08:007

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