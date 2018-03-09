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    9 марта 2018

    Платформа дополненной реальности Bose AR работает не с изображением, а со звуком: Хотя прототип выполнен в виде очков, Bose AR можно встраивать и в другие изделия

    20:501

    Asus ориентирует монитор ProArt PA32UC на профессионалов, работающих с цветом: Монитор Asus ProArt PA32UC получил панель 4K

    20:157

    Waymo начнет пробную эксплуатацию самоуправляемых грузовиков на следующей неделе: Машины будут перевозить грузы для вычислительных центров Google

    20:104

    Камера-невидимка Leica M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition «оптимальна для использования в темноте»: Камер Leica M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition будет выпущено 125 штук

    19:4813

    Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s будет поддерживать беспроводную зарядку: Анонс Xiaomi Mi Mix 2s ожидается 27 марта

    18:445

    Tsinghua Unigroup и Intel обсуждают подробности долгосрочного сотрудничества, связанного с выпуском флэш-памяти 3D NAND: Intel поможет Китаю догнать Южную Корею

    18:366

    Вышло обновление Android 8.0 Oreo для смартфонов HTC U Ultra : В дистрибутив включено январское обновление безопасности

    13:491

    Исследование показало, что поддельные новости распространяются в Twitter быстрее и шире настоящих: Реальные пользователи оказались более активными в распространении таких новостей, чем боты

    13:2034

    Водоблок EK-Supremacy EVO RGB выпускается в двух вариантах: В медном основании водоблока EK-Supremacy EVO RGB сформировано 52 микроканала

    12:52

    Пользователи Android более лояльны к своей операционной системе, чем пользователи iOS: У Android более лояльные пользователи

    12:3658

    Доля смартфонов с экранами на всю переднюю панель в этом году достигнет 45%, полагают аналитики TrendForce : Что касается «моноброви», она тоже будет популярной, но в меньшей степени

    12:2110

    Завершение продажи полупроводникового производства Toshiba ожидается не позднее июня: В продаже уже нет острой необходимости

    12:04

    Специалисты не верят в слухи о том, что Apple купит Snap за $22 млрд: Купертиновцы могут добиться того же эффекта куда меньшими финансовым затратами

    11:4113

    Складной электробайк Blaze Smart EV проезжает без подзарядки 30 км: Масса Blaze Smart EV — 18 кг

    11:347

    Смартфону Huawei P20 Porsche Design приписывают подэкранный дактилоскопический датчик и горизонтальную тройную камеру: Анонс смартфонов ожидается 27 марта

    11:223

    Oppo и Vivo меняют стратегию, планируя усилить свои позиции в Индии: Представитель Vivo заявил, что компания планирует больше фокусироваться на онлайновых каналах распространения продукции

    11:15

    Светодиоды для ламп Samsung LM101B, LH181B и LH231B характеризуются максимальной световой эффективностью: Светодиоды Samsung LM101B, LH181B и LH231B уже выпускаются серийно

    11:146

    18-летняя история мобильного фото Samsung в одной инфографике: Смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ пока что считаются лучшими камерофонами

    10:3428

    Umidigi A1 — первый смартфон с MediaTek MT6739 и Android 8.1: Источники сообщают, что цена смартфона не превысит отметку 100 долларов

    10:266

    Смартфоны Vivo X21 и Vivo V9 будут представлены 19 и 27 марта соответственно: Vivo V9 будет иметь вырез в верхней части дисплея, фронтальную камеру разрешением 24 Мп и однокристальную систему Snapdragon 660

    10:11

    Примерно через месяц китайская космическая станция Tiangong-1 рухнет на землю, и учёные не могут сказать, где именно: Китайская станция Tiangong-1 упадёт на землю в неизвестном районе

    09:3093

    Процессорный охладитель Scythe Ninja 5 стал ещё больше и обзавёлся вторым вентилятором: Scythe Ninja 5 оценивается в 45 евро

    09:006

    Бывший глава Uber основал инвестиционный фонд 10100: Основной акцент фонд 10100 будет делать на создании большого количества новых рабочих мест, инвестициях в недвижимость и в электронную торговлю

    08:533

    Видеоролик впервые демонстрирует угловую фронтальную камеру смартфона Xiaomi Mi Mix 2S: Как и предполагалось, фронтальная камера помещена в правый верхний угол

    08:427

    Телефон Energizer Power Max P20 работает до 31 дня в режиме ожидания: В продажу новинка поступит во втором квартале 2018

    08:326

    Dialog Semiconductor будет поставлять свою продукцию Apple как минимум до 2020 года: Apple пока не готова переходить на собственные контроллеры питания

    08:301

    Huawei, Siemens и LG зарегистрировали в прошлом году больше всего патентов в Европе: LG за год подала документы на регистрацию 1792 патентов, на 53% больше, чем годом ранее

    08:18

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