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    6 марта 2018

    Генеральный директор Logitech сказал, что сейчас не время для больших покупок: С начала 2013 года стоимость акций Logitech выросла более чем на 400%

    21:152

    Toyota начнёт отказываться от дизельных двигателей в Европе уже в нынешнем году: Toyota тоже уходит от дизельных моторов

    21:0623

    Появились первые результаты тестов процессора AMD Ryzen 7 2000 : Процессор работал на частоте до 4,35 ГГц

    20:2520

    Компания Hyundai показала концептуальный электромобиль Le Fil Rouge: Le Fil Rouge дает представление, как будут развиваться электромобили Hyundai

    19:325

    Электромобиль Porsche Mission E Cross Turismo разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с: Для сравнения: электромобиль Tesla Model X в комплектации P100D разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с

    18:4819

    Huawei работает над собственным голосовым помощником HiAssistant, который будет использовать блок NPU в SoC Kirin 970: Huawei выпустит свой голосовой ассистент

    18:03

    Energizer Hardcase H570S — защищённый смартфон со свежей платформой MediaTek и ёмким аккумулятором: Energizer Hardcase H570S появится во втором квартале

    17:475

    Панели корпуса Cougar Panzer-G изготовлены из стекла: Корпус способен вместить плату типоразмера mini-ITX, mATX, ATX или CEB

    17:382

    Acer может купить Albatron Technology, чтобы выйти на рынок промышленных ПК и решений для майнеров: Albatron Technology может перейти под крыло Acer

    17:373

    Представлен электромобиль, с которым Nissan в этом году дебютирует в гонках Formula E : Машина относится ко второму поколению болидов Formula E

    16:223

    Bentayga Hybrid — первый автомобиль Bentley с гибридной силовой установкой: Внедорожник класса люкс укомплектован планшетом с экраном размером 10,2 дюйма

    13:5415

    Китайская компания CASIC тоже работает над проектом по обеспечению доступа в Сеть посредством орбитальных спутников: Китайцы хотят создать свою сеть из спутников для обеспечения доступа в Сеть

    13:2111

    Vkworld показала гибкий дисплей OLED, который будет использоваться в новых смартфонах: Подробности пока держатся в секрете, но источники утверждают, что цена новинки приятно удивит общественность

    13:182

    SpaceX запустила пятидесятую ракету Falcon 9: SpaceX запустила пятидесятую Falcon 9

    12:5489

    Стали известны цены на телевизоры LG OLED текущего модельного года: Ассортимент южнокорейского производителя включает линейки B8, C8, E8 и W8

    12:487

    В Instagram может появиться портретный режим для фото: В Instagram появится возможность снимать с эффектом боке

    12:372

    Водоблок EK-FC GeForce GTX FE RGB предназначен для 3D-карт GeForce GTX Founders Edition : Он стоит 130 евро

    12:291

    Корпусные вентиляторы Raijintek Iris 14 Rainbow RGB продаются по одному и в комплектах с концентраторами и пультами: Каждый вентилятор Raijintek Iris 14 Rainbow RGB украшен 21 светодиодом

    12:052

    Исследование показало, почему владельцы iPhone не купили новый iPhone X: Если старый смартфон работает просто отлично, то зачем менять его на новый?

    11:5477

    Специалисты Toshiba удвоили дальность действия лидара для автомобилей: Суть нового решения Toshiba — в гибридном подходе

    11:505

    Компании Samsung Display и LG Display ждет сложное первое полугодие 2018: Во второй половине года, когда Apple начнет получать панели для новых продуктов, ситуация для обеих компаний должна улучшиться

    11:4310

    Samsung приобрела поисковую систему Kngine, которая поможет развивать Bixby: Лежащая в основе система искусственного интеллекта постоянно сканирует новости Всемирной Паутины, следит за трендами, усваивает контент и таким образом регулярно расширяет свою базу знаний

    11:2531

    Собрание акционеров Qualcomm, на котором должна была решиться судьба предложения Broadcom, перенесено: Компания Qualcomm сама обратилась к CFIUS

    11:17

    В WeChat уже более 1 млрд активных пользователей: Эта мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений была создана китайской компанией Tencent и впервые выпущена в начале 2011 года

    11:147

    Смартфон Vivo V9 впервые замечен на живых фото : Даты анонса у Vivo V9 пока нет

    10:58

    Смартфон Meizu E3 засветился на новых изображениях, анонс назначен на 21 марта: Цена новинки будет начинаться с отметки около 285 долларов

    10:42

    Магазину пришлось отменить распродажу смартфонов iPhone по $50, на которую пришли более 11 тыс. человек: Магазин отменил распродажу, извинился перед всеми, кто пришел, и объявил о скидках на более новые модели техники Apple

    10:1952

    В Исландии похитили 600 серверов для добычи Bitcoin: По мнению следствия, ограбления совершила хорошо организованная группа

    10:1216

    Xiaomi может выйти на американский рынок смартфонов в этом году: Cделать это может быть непросто

    10:094

    Полноразмерные наушники Apple будут оснащены системой шумоподавления и рассчитаны на беспроводное подключение: Выпуск полноразмерных наушников Apple ожидается в этом году

    09:4438

    Опубликованы европейские цены линейки смартфонов Huawei P20: Анонс линейки ожидается 27 марта

    09:4312

    Смартфон Honor Play 7C будет представлен 12 марта: Cмартфон получит систему распознавания пользователей по лицам

    09:101

    Джинсы Levi’s теперь оформляют посредством лазера: Levi’s представила проект Project F.L.X.

    08:3017

    Microsoft интегрирует Cortana в мобильную версию ПО Outlook: Мобильная версия Outlook получит интегрированный голосовой ИИ Cortana

    08:007

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