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    8 марта 2018

    Смартфоны Nexus 6P и Nexus 5X не получат Android P: Это касается и планшета Pixel C

    23:155

    Твердотельные накопители Intel Optane SSD 800P предназначены для систем массового сегмента: Твердотельные накопители Intel Optane SSD 800P выпускаются объемом 58 ГБ и 118 ГБ

    21:2825

    Умные часы Garmin tactix Charlie оснащены приемником GPS и датчиком пульса: Продажи tactix Charlie начнутся во втором квартале по цене $750

    20:5017

    Цены смартфонов LG V30s ThinQ и V30s+ ThinQ стали известны накануне старта продаж: Продажи в Южной Корее начнутся завтра

    18:3812

    Открылся музей Panasonic: Компания Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works была основана 7 марта 1918 года

    18:0518

    Смартфон Meizu 15 получит SoC Snapdragon 660: Meizu 15 оснастят не самой топовой платформой

    17:598

    Приложение Google Duo обзавелось возможностью отправлять видеосообщения: В Google Duo теперь можно отправлять видеосообщения

    17:482

    Голосовой помощник Alexa может засмеяться без видимой причины: Amazon уже работает над исправлением

    17:2226

    Рынок видео в прошлом году превысил 70 млрд долларов: Впереди — еще больший рост, полагают аналитики Strategy Analytics

    16:353

    Audi присоединилась к Airbus для разработки летающего автомобиля: Audi поможет Airbus создать летающее авто

    16:182

    Renault EZ-GO — беспилотная электрическая маршрутка будущего: Концепт Renault EZ-GO демонстрирует общественный транспорт будущего

    16:051

    Экран монитора Asus C624BQH охватывает 100% цветового пространства sRGB: В мониторе Asus C624BQH используется панель типа IPS

    15:348

    Samsung предлагает внедрить продакт-плейсмент непосредственно в игры: Samsung показала несколько новых разработок

    15:325

    Названы европейские цены на смартфоны Nokia 6 (2018): В Европе смартфон Nokia 6 (2018) с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить примерно 300 евро

    15:13

    Windows 10 S превратится в режимы для полноценных версий ОС в следующем году: Windows 10 S станет Windows 10 in S Mode в следующем году

    15:098

    Треть владельцев умных АС в США имеют более одного такого устройства : Каждый пятый взрослый житель США имеет умную АС

    14:523

    Ожидается, что обновленный планшет Apple iPad Pro будет стоить от $259: Опубликован прогноз, касающийся выпуска новых изделий Apple

    13:5436

    SoftBank проговорилась о названии следующей флагманской платформы Qualcomm: Следующая топовая SoC Qualcomm действительно будет называться Snapdragon 855

    13:364

    Новая модификация ноутбука MSI GT83VR Titan одной из первых получит шестиядерный мобильный CPU Intel Core i7-8850H: Intel Core i7-8850H станет сердцем новой версии MSI GT83VR Titan

    13:111

    Мощность DDoS-атак резко перевалила за 1 Тбит/с: DDoS-атаки превысили планку в 1 Тбит/с

    13:017

    Электрические грузовики Tesla Semi уже начали перевозить грузы на большие расстояния: Еще в ноябре 2017 представители Tesla заявили о том, что будут использовать Tesla Semi для перевозки грузов между своими фабриками

    12:4799

    Новое крупное обновление Windows 10 принесёт ряд инструментов для работы с искусственным интеллектом: Microsoft берёт курс на ИИ

    12:4462

    Устройства PhysioStim нехирургическим путем способствуют сращиванию костей при переломах: Устройства PhysioStim получили сертификаты FDA и CE

    12:361

    Опубликованы предварительные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note9: Анонс смартфона ожидается в августе

    12:3519

    Всё больше стран прибегает к блокировке социальных сетей и мессенджеров во время чрезвычайных ситуаций: Власти Шри-Ланки заблокировали Facebook, Instagram, Viber и WhatsApp

    12:3312

    HTC установила новый антирекорд за последние 13 лет: Оборот компании за первые два месяца 2018 года снизился на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее

    12:0610

    Опубликованы официальные рекламные изображения линейки смартфонов Huawei P20: Презентация устройств ожидается в Париже 27 марта

    11:343

    Google представила 72-кубитный квантовый процессор Bristlecone: Он является увеличенной версией ранее изготовленного 9-кубитного процессора

    11:2749

    Аналитики прогнозируют ухудшение показателей Samsung в первом квартале 2018: Показатели компании начнут рост в третьем квартале, когда Apple начнет выпуск новых смартфонов

    11:1417

    Представлен водоблок EK-FC Radeon Vega Strix: Он предназначен для 3D-карты Asus ROG Strix RX Vega 64 OC

    10:54

    Как Apple задала главный тренд 2018 года в индустрии смартфонов: Пару лет назад производители начали повсеместно добавлять в свои смартфоны сдвоенные камеры, в прошлом году китайцы активно копировали Samsung Galaxy S8

    10:4462

    Готовы спецификации API Vulkan 1.1: API Vulkan 1.1 доступен на платформах Windows 7, 8.X, 10, Android 7.0+ и Linux

    10:38

    График выпуска процессоров AMD Ryzen на 2018-2020 годы включает Castle Peak, Matisse, Picasso, Vermeer и Renoir: Процессоры AMD Ryzen Threadripper на микроархитектуре Zen2 носят кодовое имя Castle Peak

    10:199

    Смартфон Huawei Y9 получит две сдвоенные камеры и аккумулятор емкостью 3900 мА•ч: Презентация Huawei Y9 запланирована на 15 марта этого года

    10:03

    85% американцев постоянно пользуются технологиями искусственного интеллекта: Искусственный интеллект уже давно стал частью нашей жизни, как показывает статистика

    09:4527

    Magic Leap получила почти 500 млн долларов в новом раунде финансирования: Magic Leap продолжает собирать деньги

    09:30

    Samsung утверждает, что Galaxy S9 по уровню предзаказов не уступает Galaxy S8: Стоит отметить, что в прошлом году за два дня было оформлено 550 тыс. предзаказов

    09:2210

    Опубликованы изображения смартфона LG G7 Neo : На изображениях мы видим устройство, которое напоминает iPhone X при взгляде на лицевую панель

    09:103

    Uber уже использует беспилотные грузовики для коммерческих перевозок по Аризоне: Беспилотные тягачи уже перевозят грузы в США

    09:002

    HomTom HT70 — самый тонкий полноэкранный смартфон с аккумулятором емкостью 10 000 мА•ч: HomTom HT70 поступит в продажу в апреле

    08:572

    На сайте Android появились параметры четырёх грядущих смартфонов Meizu. NFC всё так же не будет: Смартфоны линейки Meizu 15 не получат NFC

    08:30

    Появились официальные изображения смартфона Oppo R15: Анонс смартфона ожидается до конца марта

    08:23

    Экран смартфона OnePlus 6 получит иное соотношение сторон относительно текущей модели: OnePlus 6 получит дисплей 19:9

    08:005

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