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    3 марта 2005

    Утилиты: Complete Internet Cleanup v.2.5.1:

    20:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Aggressive Spam Defense v.2.2:

    19:35

    Настройщики: AMS Fast Defrag v.2.29/v.2.25:

    19:10

    Настройщики: Rapid File Defragmentor v.1.4 Build 517:

    18:45

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.2.4.3:

    18:20

    Мультимедиа: WinMPG Video Convert v.5.6:

    17:55

    Файловые обменники: eDonkey2000 v.1.0.16:

    17:30

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.9.3 Alpha:

    17:05

    Безопасность: Tiny Firewall 2005 v.6.5.56 Beta:

    16:40

    Adaptec выпустила ZCR для дисков SATA-2:

    16:37

    Антивирусы: Symantec W32.Envid@mm Removal Tool v.1.1.0:

    16:15

    Антивирусы: Symantec W32.Bropia Removal Tool v.1.3.2:

    15:50

    Intel раскрывает новые детали будущего дистанционного управления компьютерами:

    15:37

    Антивирусы: Symantec W32.Mytob@mm Removal Tool v.1.0.1:

    15:25

    Rio Japan: новый MP3 flash-плеер:

    15:12

    Менеджеры закачек: Internet Download Accelerator v.4.12:

    15:00

    Intel разрабатывает последовательную шину для соединения процессоров и памяти:

    14:37

    Hitachi представила на IDF первый чипсет для Itanium с частотой FSB 667 МГц:

    14:37

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.5.3:

    14:35

    Sony Ericsson: MMV-200 Bluetooth медиа-центр:

    14:28

    Sony: новый стандарт Hi-MD Photo и улучшенный Hi-MD:

    14:27

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.308 Build 468:

    14:10

    Мультимедиа: RealOne Player v.10.5 Final (Build 6.0.12.1059):

    13:45

    Беспроводные сети приходят в бытовую электронику:

    13:37

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.81:

    13:20

    Утилиты: DVDIdle v.5.81:

    12:55

    Hitachi планирует удвоить выпуск HDD для бытовой электроники:

    12:37

    Мультимедиа: DVDFab v.2.81:

    12:30

    Настройщики: BeFaster Lite v.1.42:

    12:05

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.04:

    11:40

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 v.1.5.0.274:

    11:15

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.31:

    10:50

    Весенний IDF, день 1: новые чипы флэш-памяти Intel:

    10:32

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.41:

    10:25

    Кодеки: Lame MP3 v.4.0.a13:

    10:05

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 133:

    09:45

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.71.84 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов BTC:

    09:15

    Весенний IDF, день 1: Intel представляет концепты мобильных ПК:

    09:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 марта):

    09:00

    AMD демонстрирует двуядерные Athlon 64:

    08:29

    MTVGA X800XL и 9600XT SE: Canopus выделяется из общей тенденции:

    07:28

    Dual-Core архитектура процессоров Intel в ближайшем будущем:

    07:15

    Чипсет NVIDIA nForce4 SLI для процессоров Intel:

    05:39

    Цены на flash память снижают интерес к microdrive устройствам:

    04:09

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