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    23 марта 2005

    UFO: пополнение модельного ряда цифровых фотокамер в мае:

    21:40

    Утилиты: SnagIt v.7.2.2:

    19:35

    Интернет и сети: Save Flash v.2.5.5:

    19:10

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.7.7.1:

    18:45

    Утилиты: Ad Muncher v.4.7.16248 Beta:

    18:20

    Утилиты: PECompact v.2.45 Beta h:

    17:55

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.1 Build 985:

    17:30

    Запись: Acoustica MP3 CD Burner v.4.0 Build 102 Beta:

    17:05

    Рейтинг поставщиков кремниевых пластин по оценкам Lehman Brothers LLC:

    17:03

    Мультимедиа: AudioGrail (K-MP3) v.6.0.1.29 Beta 2:

    16:40

    Nintendo DS на рынке России — с завтрашнего дня:

    16:17

    Утилиты: UltraISO v.7.5.5.1012 ME:

    16:15

    Мультимедиа: AnyDVD v.4.6.3.1:

    15:50

    Мировой рынок памяти: спрос на DDR SDRAM остается низким:

    15:46

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.4.4.1.521/522:

    15:25

    Kingston, Memorex и Verbatim поддерживают платформу U3:

    15:03

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.2.941:

    15:00

    Файловые обменники: eMule Plus v.1.1d:

    14:35

    Резервное копирование: WinBackup v.2.0.9:

    14:10

    Редакторы: WinHex v.12.05 SR-14:

    13:45

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.9.8 Pre Beta:

    13:20

    Мультимедиа: AutoGK (Auto Gordian Knot) v.2.00 Beta:

    12:55

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.2.0:

    12:30

    Настройщики: RegSnap v.5.0.1711:

    12:05

    Luxmedia 6003 и 5008: новые цифровые камеры Praktica:

    11:56

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.4.107:

    11:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.0.2:

    11:15

    Mio136: ультракомпактный КПК на Pocket PC с GPS:

    10:55

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7.6 Final:

    10:50

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.11.00b:

    10:25

    Утилиты: Tray Helper v.4.8:

    10:05

    Samsung YP-T8: MP3-проигрыватель, но не совсем обычный:

    09:54

    Мультимедиа: AoA DVD Ripper v.3.7:

    09:45

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA, Intel и SiS:

    09:30

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 марта):

    09:00

    В ожидании снижения цен на чипсеты Intel:

    08:53

    DRAM: Elpida начинает выпуск 800-МГц DDR2, Nanya набирает обороты:

    07:52

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