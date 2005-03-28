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    28 марта 2005

    NVIDIA и ATI: откуда берутся жесткие методы продвижения решений:

    19:03

    По следам CTIA Wireless 2005: Samsung демонстрирует WiBro:

    16:44

    Sony готова скрестить Blu-ray с HD-DVD:

    15:07

    Apple договорилась со студентом:

    14:25

    Создатели Palm и Handspring принялись за человеческий мозг:

    13:42

    Старые Celeron нас покидают: прощание с 2,50-2,80 ГГц моделями:

    12:51

    Японцы вновь гонятся за скоростью: PicoTurbo — USB-накопители GreenHouse:

    12:12

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.2.1:

    11:15

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    10:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On, MSI, Nec и Plextor:

    10:25

    Обновление прошивки для видеокарт Radeon (ATI):

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 марта):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 21 по 27 марта 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 21 по 27 марта 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 21 по 27 марта 2005 года):

    09:00

    Pacific Crest: в ожидании 6% спада объемов капитальных вложений:

    08:06

    VLSI Research: рост продаж оборудования составил 68% среди 10 ведущих вендоров:

    07:04

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