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    30 марта 2005

    Почтовые клиенты и фильтры: PP Mailcheck v.2.1:

    18:20

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.3.0:

    17:55

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.1:

    17:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.74 Beta 5:

    17:05

    Настройщики: QuickGamma v.2.0.0.3:

    16:40

    X CooL — разработка от Oki для передачи тепла:

    16:36

    Менеджеры закачек: Free Download Manager v.1.5 Build 256:

    16:15

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.12:

    15:50

    Toshiba и Elpida: 512 Мбит компоненты XDR DRAM, но — чуть-чуть разные:

    15:27

    Настройщики: CacheSentry Pro v.1.02:

    15:25

    Утилиты: DVDIdle v.5.82:

    15:00

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.82:

    14:35

    Samsung лидирует на удвоившемся за год рынке OLED-дисплеев:

    14:35

    Настройщики: GameGain v.2.3.28.2005:

    14:10

    Цена PBGA-подложек для микросхем памяти увеличится в июне на 10-15%:

    13:49

    Настройщики: Throttle v.6.3.28.2005:

    13:45

    PSC и ProMOS: расширение 12-дюймовых фабрик идет с опережением графика:

    13:21

    Настройщики: SuperRam v.5.3.28.2005:

    13:20

    Настройщики: PCMedik v.6.3.28.2005:

    12:55

    Настройщики: PCBoost v.3.3.28.2005:

    12:30

    Мировой рынок памяти: цены снижаются, спрос падает:

    12:18

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    12:05

    Shuttle MCE-01: ломаем традиции:

    11:54

    Мультимедиа: DivXToDVD v.0.5.2.99:

    11:40

    Мультимедиа: DVDFab v.2.82:

    11:15

    Неофициальные бета-драйверы для чипсетов nForce3:

    10:50

    Новая версия драйверов для видеокарт ASUS (чипсеты ATI):

    10:25

    Первый в мире стекловолоконный интерфейс на 10 Гбит/с по технологии CMOS:

    10:09

    Безопасность: ASUS Video Security v.3.0.13:

    10:05

    TwinMOS Speed Premium DDR433: модули для разгона начального уровня:

    09:49

    Диагностика: SmartDoctor v.4.68:

    09:45

    Утилиты: ASUS GameFace v.2.51:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 марта):

    09:00

    Intel Xeon MP Truland, официально:

    08:55

    Быстрозаряжающийся аккумулятор Toshiba: 80% за одну минуту:

    07:47

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