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    24 марта 2005

    Toshiba: микродиски емкостью до 4 Гб:

    18:22

    Тайваньских производителей DIMM интересуют поставки NAND-флэш Samsung:

    18:04

    Мировой рынок памяти: стоимость услуг тестирования микросхем падает, как и спотовые цены:

    17:21

    XPC SB86i — BTX-система Shuttle:

    13:49

    Результаты 2004 года: рейтинги уже почти совпадают:

    12:32

    OCZ Technology: старые модули, новые тайминги — Gold Series 2-2-2-5:

    12:21

    Что год грядущий нам готовит: прогнозы аналитиков относительно 2005 и 2006:

    12:09

    Настройщики: FireTune v.0.5:

    10:25

    Fuel Cell: еще один шаг на пути к совершенству:

    10:08

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.20.3:

    10:05

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.4.0.5 Build 0323 Final:

    09:45

    Volito2: новая версия планшетов Wacom:

    09:42

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.0.2 Final:

    09:30

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 марта):

    09:00

    Kingston выпускает карты MMCplus:

    08:41

    Yahoo mail: 1 Гб под почтовый ящик, в погоне за Gmail:

    07:46

    GA-8N-SLI Royal: первая плата Gigabyte на nForce4 SLI IE:

    07:40

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