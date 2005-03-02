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    2 марта 2005

    Видеокарты от Point of View на базе GeForce 6x00 с полностью медными и тихими кулерами:

    22:45

    ATI представила специально разработанный для серверов видеочип – ES1000:

    17:37

    Беспроводной комплект от BTC – 8193URF:

    15:37

    Настройщики: Defragmenter v.3.1 (Updated):

    13:40

    Настройшики: BeFaster v.3.52:

    13:20

    Безопасность: a-squared HiJackFree v.1.0.0.19:

    12:55

    Файловые обменники: eMule Plus v.1.1с:

    12:30

    Каталогизаторы: All My Movies v.3.3:

    12:05

    Неделя после Нового Года по китайскому календарю: рынок DRAM по-прежнему в упадке:

    12:02

    Интернет и сети: SecureCRT v.5.0 Beta 1:

    11:40

    Утилиты: Undelete v.5.0:

    11:15

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.02:

    10:50

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.9.2:

    10:25

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.29.00:

    10:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.3.3:

    09:45

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.8.3 (6.4.8.2 Rus):

    09:30

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.3:

    09:15

    BizTablet: новые планшеты Wacom:

    09:06

    Диагностика: SmartDoctor v.4.64:

    09:00

    P5RD1-V: системная плата ASUS на ATI Radeon Express 200P:

    07:05

    Видеокарты RADEON X300 SE и технология HyperMemory от ATI:

    02:11

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