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    18 марта 2005

    Мультимедиа: DivXToDVD v.0.5.0:

    17:55

    Мультимедиа: AudioGrail (K-MP3) v.6.0.0.25:

    17:30

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 159:

    17:05

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.15.2614 RC4b:

    16:40

    Интернет и сети: AdsCleaner v.4.3:

    16:15

    Интернет и сети: iNetAdviser v.4.4:

    15:50

    Утилиты: Ad Muncher v.4.7.16218 Beta:

    15:25

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.7.7:

    15:00

    Transcend TS4GSU7052 — 4 Гб модули для SUN Blade 1000:

    14:43

    AOpen удалось скрестить мышь с люстрой Чижевского:

    14:37

    Утилиты: PECompact v.2.45 Beta f:

    14:35

    Symbol Technologies против Intermec Technologies: нарушение патентов, связанных с WLAN:

    14:19

    magicolor 5440DL — пополнение линейки принтеров Konica Minolta:

    14:11

    Редакторы: WinHex v.12.5 SR-13:

    14:10

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R33 16.03.2005:

    13:45

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.2.94:

    13:20

    Настройщики: Fresh UI v.7.31:

    12:55

    Разработан встраиваемый модуль для передачи 200 Мб/с по электропроводке:

    12:37

    Настройщики: Super Utilities v.4.86:

    12:30

    Интернет и сети: FeedDemon v.1.5.0.1.1:

    12:05

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.3.6:

    11:40

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.30:

    11:15

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.1.538:

    10:50

    LaCie Bigger Disk Extreme: теперь емкостью 2 Тб:

    10:39

    ОС: Mandrake Linux v.10.2 Beta 2 (x86-64):

    10:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.0.2 Beta (Nightly Build):

    10:05

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.50.124:

    09:45

    Metalink и Infineon устанавливают новый рекорд: 100 Мбит/с в VDSLPlus:

    09:37

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.69:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов Pioneer:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 марта):

    09:00

    Aeolus PCX6600GT-DVH128: PCI-E графический адаптер AOpen на GF6600 GT:

    07:36

    FoodDisk: серия USB-накопителей для моддинга:

    06:29

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