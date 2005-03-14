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    14 марта 2005

    CeBIT 2005: Cisco Systems демонстрирует концепцию интеллектуальной информационной сети:

    18:44

    Антивирусы: Avast! v.4.6.623:

    18:20

    Антивирусы: ClamAV v.0.83-7с:

    17:55

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 158:

    17:30

    Интернет и сети: IPMonitor v.5.4 Build 307:

    17:05

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.4.0.4 Build 0313 R4:

    16:40

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.30.03:

    16:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.74 Beta 3:

    15:50

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.04 Build 004:

    15:25

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.4.0.15 (Updated):

    15:00

    Менеджеры закачек: HiDownload v.6.2:

    14:35

    Утилиты: ManageDesk v.2.30.20:

    14:10

    Безопасность: a-squared HiJackFree v.1.2.0:

    13:45

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.41 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.25:

    13:20

    Базы данных: MySQL 4.0.24:

    12:55

    Базы данных: MySQL 4.1.10a:

    12:30

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    12:05

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.8a:

    11:40

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    11:15

    ОС: Mandrake Linux v.10.2 RC1:

    10:50

    Мультимедиа: патч для PowerDVD v.6.0 Build 1417:

    10:25

    Прогнозы игроков рынка полупроводниковой промышленности на 2005 год:

    10:17

    Sony: Memory Stick PRO Duo объемом 2 Гб и новую линейку USB-драйвов:

    10:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 марта):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 7 по 13 марта 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 7 по 13 марта 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 7 по 13 марта 2005 года):

    09:00

    Zaurus SL-C1000: упрощенная версия КПК Sharp – без жесткого диска:

    08:19

    Verbatim выпускает 8Х DVD+RW, готовит 8Х DVD+R DL:

    07:21

    По следам IDF: CE-ATA 1.0 и первые демонстрации:

    00:17

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