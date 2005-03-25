  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    25 марта 2005

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.9.9 Pre Beta:

    16:15

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 2065:

    15:50

    Мультимедиа: MP3tag v.2.29d Beta:

    15:25

    Утилиты: DBACentral for MySQL v.1.5.5:

    15:00

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.4 Build 0322:

    14:35

    Настройщики: Startup Organizer v.2.6.232:

    14:10

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.2.9:

    13:45

    FCD‑E1LC и FCD-T1LC — новые управляемые устройства доступа для услуг E1/T1 или Fractional E1/T1:

    13:26

    Резервное копирование: Handy Backup v.4.6:

    13:20

    MMCmicro: Samsung расширяет линейку носителей, делится планами на будущее:

    13:14

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R34 23.03.2005:

    12:55

    Samsung начинает серийный выпуск FB-DIMM, все по расписанию:

    12:41

    Графика: ACDSee v.7.0.102:

    12:30

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.26:

    12:05

    Настройщики: Tweak FX v.8.0:

    11:40

    Blue Gene/L: новый рекорд производительности:

    11:31

    Чистильщики: EasyCleaner v.2.0.6 Build 7:

    11:15

    FlexScan L997: 21-дюймовый монитор EIZO с двумя входами:

    11:05

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.30.00.17 (Updated):

    10:50

    Apacer выпускает свои первые Registered SO-DIMM модули DDR 266:

    10:32

    Чистильщики: CleanCenter v.1.34.98:

    10:25

    NEC осваивает массовый выпуск 90-нм 1T-SRAM:

    10:06

    Настройщики: RegCompact.NET v.1.5:

    10:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Spamihilator v.0.9.9.9:

    09:45

    Чистильщики: CCleaner v.1.18.099:

    09:30

    Утилиты: AutoPatcher XP March 2005:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 марта):

    09:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018