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    12 марта 2005

    Антивирусы: Symantec W32.Kelvir.D Removal Tool v.1.0.1:

    20:00

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.4.106:

    19:35

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 9 марта):

    19:10

    Антивирусы: F-Prot v.3.16b:

    18:45

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.4.0.4 Build 0305 R4:

    18:20

    CeBIT 2005: фоторепортаж со стенда ULi:

    18:07

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 v.1.5.0.276:

    17:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.3.7:

    17:30

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.32:

    17:05

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    16:47

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.42:

    16:40

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.9.21:

    16:15

    Чистильщики: Driver Cleaner Professional Edition v.1.1:

    15:50

    Настройщики: nForce2 C0/C1/C2 Cooling Patch v.2.1 (Updated):

    15:25

    По следам IDF: обновленные планы Intel по выпуску процессоров, чипсетов и платформ:

    15:25

    Файловые обменники: eDonkey2000 v.1.1:

    15:00

    SiS выпускает чипсет SiS761GX со встроенной графикой для платформ AMD64 PCI-E и южный мост SiS966:

    14:38

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.4:

    14:35

    Microsoft: обновление для почтовых фильтров Outlook 2003 (KB892236):

    14:10

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    13:45

    Официальные драйверы ForceWare v.71.84 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    13:20

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    12:55

    Обновление драйверов и ПО для игровых контроллеров Logitech:

    12:30

    Обновление прошивок для видеокарт Gainward и других на чипсетах NVIDIA:

    12:05

    Новая версия драйверов для TV/FM-тюнеров ASUS:

    11:40

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров SiS:

    11:15

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.76.10 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:50

    CeBIT: Sharp подтверждает планы по созданию 8G LCD-мониторов:

    10:30

    Мультимедиа: ATI Multimedia Center v.9.06:

    10:25

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.5.3:

    10:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On, Sony и Teac:

    09:45

    Утилиты: AsusUpdate v.6.04.01:

    09:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 марта):

    09:00

    CeBIT: nForce4 SLI теперь и для Intel:

    08:27

    MSI: очередная система SFF из серии MegaPC:

    06:34

    VIA на CeBit 2005: двухпроцессорная плата EPIA DP-310 Mini-ITX и сервер на ее основе:

    02:43

    Новости с Cebit´2005 от S3: Gamma-Chrome:

    01:01

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