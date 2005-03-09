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    9 марта 2005

    Запись: EASY Burning v.1.81:

    19:35

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    19:10

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.52:

    18:45

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 v.1.5.0.275:

    18:20

    Тестовые приложения: Battery Eater Pro v.2.51:

    17:55

    Настройщики: nLite v.0.99.8 Beta 4:

    17:30

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.645:

    17:05

    Настройщики: NiBiTor v.2.0a:

    16:40

    ASUS Dual GeForce 6800U PCIE: как обойтись без SLI:

    16:28

    Настройщики: RivaTuner v.2.0 RC15.4:

    16:15

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.2.3.73:

    15:50

    Настройшики: BeFaster v.3.53:

    15:25

    Настройщики: BeFaster Lite v.1.43:

    15:00

    Архиваторы: WinAce v.2.6 Beta 5:

    14:35

    Тестовые приложения: Fraps v.2.5.3:

    14:10

    Графические редакторы: GIMP v.2.2.4:

    13:45

    Настройщики: PowerStrip v.3.58:

    13:20

    I/OMagic: портативные HDD емкостью 60 и 100 Гб:

    13:18

    Веб-бразуеры: Netscape v.8.0 Beta:

    12:55

    Веб-браузеры: Opera v.8.00 Preview 5.1:

    12:30

    Мультимедиа: MP3tag v.2.29 Final:

    12:05

    Общение в сети: MSN Messenger 7.0 Build 0632 Beta:

    11:40

    AllofMP3: суда не будет из-за отсутствия законов о цифровой музыке:

    11:38

    USB-ручка, авторизующая по подписи:

    11:21

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.71.84 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:15

    Hitachi HDC-531: технические характеристики:

    11:15

    Hitachi: новая цифровая 5,0 мегапиксельная камера HDC-531:

    11:04

    Toughbook CF-73: еще один ноутбук на Sonoma:

    10:52

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    10:50

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On, Plextor и Samsung:

    10:05

    Luke CoreFusion: обновленная платформа VIA:

    09:51

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 марта):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 28 февраля по 6 марта 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 28 февраля по 6 марта 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 28 февраля по 6 марта 2005 года):

    09:00

    IBM: ноутбуки на Sonoma и Р4:

    08:50

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