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    1 марта 2005

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.0.5:

    17:05

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.1.11 Build 1070 Beta:

    16:40

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.1.528:

    16:15

    Запись: Recordius v.1.36:

    15:50

    Файловые обменники: eDonkey2000 v.1.0.14:

    15:25

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.15.2603 RC4:

    15:00

    Мультимедиа: Easy CD Ripper v.2.35:

    14:35

    Мультимедиа: Audiotools v.5.21:

    14:10

    Настройщики: Absolute StartUp v.5.0.0.3:

    13:45

    Настройщики: Asmw PC-Optimizer Pro v.7.32:

    13:20

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1853:

    12:55

    Интернет и сети: ClearIP Monitor v.0.3 Beta:

    12:30

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.6.B06.128:

    12:05

    Утилиты: CDCheck v.3.1.4.0:

    11:40

    Caplio R2: новая 5-мегапиксельная камера Ricoh:

    11:17

    Мультимедиа: DVDFab v.2.80:

    11:15

    Утилиты: DVDIdle v.5.80:

    10:50

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.80:

    10:25

    Топливные элементы Toshiba – в книге рекордов Гиннесса:

    10:15

    Настройщики: X-Setup Pro v.7.0 Final:

    10:05

    Настройщики: Samurize v.1.6.1:

    09:45

    Microsoft: обновление для операционных систем Windows XP:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов BTC и Teac:

    09:15

    Новинки Sapphire Technology на Radeon X850 и X800/X800XL с интерфейсом AGP:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 марта):

    09:00

    Pretec анонсировала Pretec i-Disk Aqua 1 Гб и карты Secure Digital 133x:

    06:31

    Видеокарты семейства ATI RADEON X700 AGP – скоро в продаже:

    04:58

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