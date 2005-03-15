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    15 марта 2005

    Мультимедиа: MP3tag v.2.29b Beta:

    16:40

    Запись: Burn4Free v.1.0.9.0:

    16:15

    CB-5216A — новый оптический привод ASUS:

    16:11

    Мультимедиа: #1 DVD Audio Ripper v.1.0.34:

    15:50

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.12a:

    15:25

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.9.5 Alpha:

    15:00

    Мультимедиа: WMA Encoder Decoder v.1.4.9:

    14:35

    Каталогизаторы: All My Movies v.3.3 Build 1187:

    14:10

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.1.12 Build 1075 Beta:

    13:45

    Мультимедиа: ImTOO DVD Ripper v.2.0.51.310:

    13:20

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.4.0.5:

    12:55

    Диагностика: SpeedFan v.4.22:

    12:30

    Новые модули SFP предназначены для работы в сетях Gigabit Ethernet по одному оптическому волокну на расстояниях до 80 км:

    12:21

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.1.0.1.56:

    12:05

    Настройщики: GameGain v.2.3.14.2005:

    11:40

    Настройщики: Throttle v.6.3.14.2005:

    11:15

    Настройщики: SuperRam v.5.3.14.2005:

    10:50

    Настройщики: PCMedik v.6.3.14.2005:

    10:25

    Настройщики: PCBoost v.3.3.14.2005:

    10:05

    CeBIT 2005: ECS представляет плату для P4/K8:

    09:58

    Диагностика: PC Surgeon v.4.01:

    09:45

    Запись: PlexTools Professional XL v.3.00:

    09:30

    Настройщики: nVHardPage NVIDIA Tweaker v.2.2:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 марта):

    09:00

    CeBIT 2005: Dual GF660 и новые видеофоны Leadtek:

    08:59

    CeBit 2005: IBM демонстрирует прототип Millipede:

    06:34

    CeBIT 2005: восьмипроцессорная система от TYAN:

    04:24

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