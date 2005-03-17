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    17 марта 2005

    Мультимедиа: Audiotools v.5.22:

    20:00

    Веб-браузеры: Opera v.8.00 Beta 3:

    19:35

    Резервное копирование: Acronis True Image v.8.0 Build 800:

    19:10

    Звуковая карта WAVIO SE-90PCI от ONKYO:

    18:57

    Запись: DVD Rebuilder v.0.77 Beta:

    18:45

    Мультимедиа: BlazeMedia Pro v.5.2.0:

    18:20

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.9.7 Alpha:

    17:55

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.12b:

    17:30

    Каталогизаторы: All My Movies v.3.3 Build 1189:

    17:05

    Мультимедиа: MP3tag v.2.29с Beta:

    16:40

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 v.1.5.0.277:

    16:15

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.4.1.46:

    15:50

    НР разработала универсальную шину для серверов:

    15:37

    Утилиты: Recover My Files v.3.26:

    15:25

    Настройщики: StyleXP v.3.0.2:

    15:00

    Набор микросхем TI позволил создать систему кардиомониторинга нового поколения:

    14:37

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.30.00.10:

    14:35

    Тайваньский рынок: HP выпускает пишущие DVD-приводы с поддержкой LightScribe:

    14:32

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.30.04:

    14:10

    Настройщики: WinXP Manager v.4.9.0:

    13:45

    Утилиты: PECompact v.2.45 Beta e:

    13:20

    Программирование: Java 2 SE v.5.0 Update 2:

    12:55

    Hynix избавлен ВТО от повышенных пошлин Евросоюза:

    12:37

    Samsung на CeBIT-2005: самый большой в мире TFT-дисплей:

    12:35

    Утилиты: Adobe Acrobat Reader v.7.0.1 Update:

    12:30

    CeBIT: USB ТВ-тюнер от Compro:

    12:06

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA (Windows 64-bits):

    12:05

    Mirex: обновление ассортимента картами флэш-памяти:

    11:58

    Новая версия сборника драйверов AMD Driver Pack:

    11:40

    iSuppli: рост рынка MP3-проигрывателей – ниша для рынка полупроводников:

    11:24

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.75:

    11:15

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.47.79:

    10:50

    Настройщики: ATITool v.0.0.24 Beta 5:

    10:25

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    10:05

    Новая версия BIOS для видеокарт Leadtek GeForce 6600GT PCI-E:

    09:45

    Неофициальные бета-драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:30

    Xacti S5: 5-мегапиксельная камера Sanyo:

    09:23

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ, Plextor и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 марта):

    09:00

    ProLite E481 и E431/E430: новые 19- и 17-дюймовые мониторы Iiyama:

    07:20

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