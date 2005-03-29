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    29 марта 2005

    MRV расширила спектр предлагаемых сменных 10 Гбит оптических интерфейсов XFP:

    15:37

    IC Insights: кто есть кто в секторе контрактного производства микросхем:

    14:33

    Kingston: держим равнение на A-Data?:

    14:15

    Безопасность: Tiny Firewall 2005 v.6.5.70:

    13:45

    Ситуация на рынке DRAM памяти — введение «price protection» для стимулирования продаж:

    13:45

    Запись: VSO Inspector v.1.0.7:

    13:20

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.49:

    12:55

    Антивирусы: ClamAV v.0.83-8h:

    12:30

    Настройщики: xpy v.0.89:

    12:05

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.76.41 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:40

    С помощью новых MP3-плееров Samsung планирует увеличить свою долю рынка:

    11:37

    Канадские ученые потратят 1,7 миллиона долларов на разработку виртуальной реальности:

    11:32

    Sony заплатит более 90 миллионов долларов за нарушение патента:

    11:29

    Запись: Alcohol 120%/52% v.1.9.5.2755:

    11:15

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.33:

    10:50

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.43:

    10:25

    Диагностика: CPU-Z v.1.28:

    10:05

    Настройщики: FireTune v.0.6:

    09:45

    Сверхпроводники – для телекоммуникаций:

    09:38

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.9.22:

    09:30

    Общение в сети: Windows Messenger v.5.1:

    09:15

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    09:00

    WinTV-PVR-USB2: новый ТВ-тюнер Hauppauge:

    07:34

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