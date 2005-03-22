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    22 марта 2005

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.3.9:

    19:10

    Настройщики: Safe XP v.1.5.3.21:

    18:45

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.48:

    18:20

    Мультимедиа: DivXToDVD v.0.5.1:

    17:55

    Запись: Virtual CD v.7.0.0.0:

    17:30

    Microsoft: неофициальный Service Pack 2.0 RC2 для Windows 98 SE:

    17:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.74 Beta 4:

    16:40

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.30.00.17:

    16:15

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.4 Build 0321:

    15:50

    Настройщики: GameGain v.2.3.21.2005:

    15:25

    Настройщики: Throttle v.6.3.21.2005:

    15:00

    Настройщики: SuperRam v.5.3.21.2005:

    14:35

    Настройщики: PCMedik v.6.3.21.2005:

    14:10

    Настройщики: PCBoost v.3.3.21.2005:

    13:45

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 165:

    13:20

    Интернет и сети: Asset Tracker for Networks v.4.6:

    12:55

    Мультимедиа: JetAudio v.6.1.4:

    12:30

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    12:05

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.8.4 (6.4.8.3 Rus):

    11:40

    Тестовые приложения: Fraps v.2.5.4:

    11:15

    Запись: DVD Rebuilder v.0.78:

    10:50

    Aristo PM17TS: новый 17-дюймовый монитор ASUS:

    10:43

    Настройщики: Windows XP Universal Tweaker v.0.3:

    10:25

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.5.4.0:

    10:05

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:45

    Pentax 645 Digital: камера с 18,6-мегапиксельным сенсором:

    09:42

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec:

    09:30

    SONY: новые HDD DVD рекордеры PSX:

    09:18

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 марта):

    09:15

    Диагностика: ThrottleWatch v.2.2:

    09:00

    Vativ Technologies: 10 Гбит чипы Ethernet:

    08:16

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