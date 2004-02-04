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    4 февраля 2004

    Два новых 17-дюймовых ЖК-диспля Sharp:

    17:49

    Stylus Photo R200: новый цветной струйный принтер EPSON:

    16:34

    Socket 939: экономика без одной ноги:

    16:23

    Анонсирован RightMark 3DSound версии 1.01:

    15:07

    Внешние приводы и ченджер для Professional Disc for DATA от Sony:

    15:02

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 1159:

    14:20

    Ведущие поставщики системных плат недовольны результатами января:

    14:12

    Веб-браузеры: MultiZilla v.1.6.2.0:

    13:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.65 Beta 6:

    13:30

    Из нашего музея компьютерной истории: загадка №13:

    13:15

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.0.0.16 (Updated):

    13:05

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1355:

    12:40

    1 Гбит чипы DDR2 400 SDRAM Micron сертифицированы Intel:

    12:22

    Настройщики ОС: Registry Defragmentation v.4.0 Alpha:

    12:15

    AeroFlow 2: новые процессорные системы охлаждения от Vantec:

    11:50

    Настройщики ОС: Tweak FX v.4.22:

    11:50

    Мировой рынок памяти: достигнут уровень цен конца октября:

    11:33

    Первые шаги на пути переделки Canon 300D в 10D:

    11:26

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.20:

    11:25

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.30:

    11:05

    Графические редакторы: GIMP v.2.0 Pre3:

    10:45

    Официальные WDM-драйверы от NVIDIA:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов MSI и Plextor:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 февраля):

    10:00

    Windows XP 64-Bit Edition (AMD64) открыта для пробного пользования:

    09:25

    Стандарт HyperTransport 2.0 принят, подробности впереди:

    08:58

    Новый 52X CD-RW/DVD-ROM привод Memorex:

    00:49

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