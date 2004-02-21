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    21 февраля 2004

    Веб-браузеры: AdsCleaner Pro v.3.0:

    18:05

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.6.0:

    17:40

    Мультимедиа: AnyDVD v.3.5.2.1:

    17:15

    Новая системная плата и сервер MSI на чипсете Intel E7210:

    16:57

    Настройщики ОС: System Mechanic v.4.0h:

    16:50

    Тестовые приложения: AIDA32 v.3.92.1 Preview:

    16:25

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.5.8:

    16:00

    Запись: Acoustica MP3 CD Burner v.3.01 Build 66 Beta:

    15:35

    Текстовые редакторы: BDV Notepad v.1.5:

    15:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Inspector v.4.0.416:

    14:45

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2004 v.3.9.511:

    14:20

    Настройщики ОС: WinBoost v.4.68:

    13:55

    Настройщики ОС: Tweak FX v.4.5:

    13:30

    Диагностика: PC Surgeon v.3.70:

    13:05

    Утилиты: 007 Spy Software v.3.3:

    12:40

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.0 Beta:

    12:15

    IDF Spring 2004, картинки с выставки: ATI RV380, AverMedia Dual Tuner и другие...:

    12:09

    Диагностика: Motherboard Monitor v.5.3.6.0:

    11:50

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.21 Final:

    11:25

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.31 Final:

    11:05

    Fujitsu увеличивает заказ на маршрутизаторы у Cisco:

    10:56

    Microsoft: Service Pack 1 Beta (Build 1159) для Windows 2003 Server:

    10:45

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    10:30

    Новые драйверы для видеокарт Matrox:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 февраля):

    10:00

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