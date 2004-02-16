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    16 февраля 2004

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.21:

    23:55

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R257 15.02.2004:

    23:30

    Samsung снижает цены на флэш-память NAND:

    23:25

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.1.6 Beta 2:

    23:05

    Утилиты: UltraISO v.6.56:

    22:45

    Новости проекта D3D RightMark: выпущена версия Beta 4 (1.0.5.0):

    22:39

    Утилиты: IsoBuster Pro v.1.5.0.24:

    22:15

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.7.8 (6.4.7.7 Rus):

    21:50

    Софт для сотовых: Coding Workshop Polyphonic Wizard v.2.5.2:

    21:25

    Запись: Acoustica MP3 CD Burner v.3.01 Build 65 Beta:

    21:00

    FTP-серверы: Serv-U v.5.0.0.1 Beta:

    20:35

    Почтовые клиенты и фильтры: G-Lock SpamCombat v.1.40:

    20:10

    Интернет и сети: ProxyInspector for ISA Server v.2.4c:

    19:45

    Утилиты: Advanced Font Viewer v.2.11:

    19:20

    Утилиты: Complete Internet Cleanup и Complete Internet Cleanup Pro v.2.4:

    18:55

    Настройщики ОС: Process Supervisor v.1.54:

    18:30

    Диагностика: PC Wizard 2004 v.1.60:

    18:05

    ООН призывает создать глобальное киберправительство:

    17:45

    Интернет и сети: IPMonitor v.5.0 Build 215:

    17:40

    Sony планирует увеличить продажи цифровых камер на 50%:

    17:19

    Утилиты: SpyAnytime PC Spy v.2.3:

    17:15

    Настройщики ОС: WinBoost v.4.66:

    16:50

    Настройщики ОС: MemMonster v.4.60:

    16:25

    DiMAGE Z2 и Scan Dual IV: еще одна цифровая камера и фильм-сканер Konica Minolta с PMA 2004:

    16:17

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.0.1.63:

    16:00

    Настройщики ОС: Tweak FX v.4.23:

    15:35

    Менеджеры закачек: Internet Download Accelerator v.2.7:

    15:10

    Intel CT (Yamhill) = Clackamas Technology. Некоторые факты и комментарии в преддверии анонса:

    14:59

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0.5:

    14:20

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    13:55

    Запись: Easy CD Creator Platinum Update v.5.3.5p:

    13:30

    Lumix DMC-LC1: электронная начинка в ностальгической оболочке:

    13:17

    Microsoft: неофициальный Service Pack 1.1 для Windows 98 SE:

    13:05

    Caplio RR330: новая камера Ricoh:

    13:04

    Снижение цен на процессоры Intel и AMD. Новый Athlon XP-M 2600+:

    12:43

    PL-AXP от PowerLeap: устанавливаем Athlon XP/MP в старые системы:

    12:42

    Microsoft: исправление для Windows/Office:

    12:40

    NVIDIA и Doom3 пойдут вместе:

    12:15

    Elpida: 256 Мбит чипы DDR2-533 SDRAM и 1 Гб SO-DIMM:

    12:01

    Новые LGA775 системные платы ASUS на чипсетах VIA, SiS, Grantsdale / Alderwood:

    11:54

    Info-MICA: новый тип памяти – голографический:

    11:51

    Неофициальные драйверы ForceWare v.56.55:

    11:50

    Новая версия BIOS для GeForce FX Go5200:

    11:25

    NVIDIA GeForce FX5700LE: первые фото, первые характеристики:

    11:14

    Обновление драйверов для мониторов Dell:

    11:05

    Канун IDF: что скажет Intel о перспективах DDR2 SDRAM?:

    10:49

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 февраля):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (со 9 по 15 февраля 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (со 9 по 15 февраля 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (со 9 по 15 февраля 2004 года):

    10:00

    Мониторинги цен московской розницы: вновь on-line!:

    01:29

    IDF Spring 2004: первые сообщения из Сан-Франциско и краткая программа Форума:

    00:27

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