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    7 февраля 2004

    Чистильщики: HDCleaner v.2.352:

    13:55

    Из нашего музея компьютерной истории: разгадка загадки №14:

    13:39

    Безопасность: Tiny Personal Firewall v.5.1.1296:

    13:30

    Антивирусы: The Cleaner v.4.0 Build 4215:

    13:05

    Antarctica WaterChill: новая система водяного охлаждения от Asetek:

    12:43

    Настройщики ОС: Fresh UI v.6.90:

    12:40

    Мультимедиа: WinAmp v.5.02:

    12:15

    В нашей лаборатории: эксклюзивный кожаный ASUS Radeon 9800XT Limited Edition:

    12:10

    64-/32-битные x86 процессоры с поддержкой Intel CT – на IDF Spring 2004?:

    11:54

    Антивирусы: F-Prot v.4.3.4:

    11:50

    Настройщики ОС: X-Setup Pro v.6.5.2 Final:

    11:25

    Диагностика: Intel Processor Frequency ID Utility v.6.5:

    11:05

    Обновление BIOS и драйверов для RAID-контроллеров HighPoint:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов LG и Teac:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 февраля):

    10:00

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