  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    24 февраля 2004

    Еще раз о 3-D опытах Hitachi...:

    17:40

    Фото дня: barebone-система ASUS T2-P в нашей лаборатории:

    17:30

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R260 23.02.2004:

    16:25

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.5.9:

    16:00

    Веб-браузеры: Offline Explorer v.3.0.1507 SR1 (все версии):

    15:35

    Обновление платформы Alchemy Au от AMD: Au1550 — упор — на безопасность:

    15:16

    Утилиты: ABC Amber PDF Merger v.1.08:

    15:10

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.07 Build 165:

    14:45

    Новый червячок: Worm.Win32.Bizex. Берегите свою ICQ:

    14:42

    Антивирусы: McAfee Stinger v.2.0.3:

    14:20

    FX5500/5700LE, более-менее официально, от Sparkle:

    14:19

    Загадки из истории и современной жизни компьютерного железа: загадка №19:

    14:00

    Диагностика: SpeedFan v.4.11:

    13:55

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1361:

    13:30

    Настройщики ОС: Super Utilities v.2.5:

    13:05

    3-D дисплей, версия Hitachi:

    12:54

    Настройщики ОС: RegSnap v.4.2.1233 (Updated):

    12:40

    Настройщики ОС: AbpMon v.2.0.36:

    12:15

    2,40A ГГц Pentium 4 Prescott: в списках обозначен:

    12:15

    ZM-WB2 Gold: новый монстр водяного охлаждения от Zalman:

    12:09

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.0.1.64:

    11:50

    Тестовые приложения: AIDA32 v.3.93:

    11:25

    PSCH-L и PCH-DL: новые серверные платы ASUS:

    11:05

    Диагностика: TaskInfo2003 v.5.0.1.104:

    11:05

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.1.6:

    10:45

    Microsoft: неофициальный Service Pack 2 Build 2082 для Windows XP:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов Pioneer и Teac:

    10:15

    Мировой рынок памяти: региональные корректировки цен модулей:

    10:09

    2,2 ГГц и 2,3 ГГц Intel Celeron сняты с производства:

    10:07

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 февраля):

    10:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018