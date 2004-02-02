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    2 февраля 2004

    Второй (февраль 2004) номер "Журнала iXBT.com" ушел в печать!:

    21:38

    Интернет и сети: SmartGrabber v.3.0:

    19:45

    AdsCleaner:

    19:20

    Веб-браузеры: MultiZilla v.1.6.1.1D:

    18:55

    Barricade SMC7804WBRA: 802.11g маршрутизатор со встроенным ADSL–модемом:

    18:51

    Тестовые приложения: PerformanceTest v.5.0 Build 1008:

    18:30

    Creative NOMAD Jukebox Zen Xtra 30GB: диски те же, начинаем увеличивать экран:

    18:16

    Запись: Blindwrite Suite v.5.1.1:

    18:05

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.100:

    17:40

    Утилиты: ATITool v.0.0.16:

    17:15

    Утилиты: ManageDesk v.2.10:

    16:50

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.5.7:

    16:25

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.55:

    16:00

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckP3 v.4.4:

    15:35

    LAKS Memory Music Watch: часы с MP3-проигрывателем:

    15:33

    Почтовые клиенты и фильтры: K9 v.1.25:

    15:10

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.1.6:

    14:45

    PLATINUM RADEON 9600XT — 128 и 256 Мб видеокарты S/U/M/A/:

    14:26

    Настройщики ОС: Tweak FX v.4.21:

    14:20

    Спецификации Xbox 2: три процессора PowerPC G5 + R500:

    14:14

    Запись: DVD X Copy Xpress v.3.2.3:

    13:55

    IMO-Desk Chaintech: официальное представление:

    13:43

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4 Build 70:

    13:30

    Настройщики ОС: RadLinker v.0.999d:

    13:05

    Настройщики ОС: A-Tuner v.1.7.59.5304:

    12:40

    Модуль камер для телефонов от Olympus: линзы могут быть любыми:

    12:28

    Настройщики ОС: Safe XP v.1.4.2.1:

    12:15

    Новый драйвер Omni 56K UNO для Windows 2000/XP:

    11:50

    Рыбья память или Новый формат флэш-карт UTMA:

    11:34

    Обновление USB2.0-драйверов от Nec-Orangeware:

    11:25

    Из нашего музея компьютерной истории: загадка №12:

    11:10

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 февраля):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 26 января по 1 февраля 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 26 января по 1 февраля 2004 года):

    10:15

    Ноутбуки на P4 Prescott — не дожидаясь мобильных версий. Цены на Mobile Prescott:

    10:04

    Все BIOS прошедшей недели (с 26 января по 1 февраля 2004 года):

    10:00

    Почем нынче Pentium 4/ Mobile Pentium 4 (плановое снижение цен):

    09:27

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