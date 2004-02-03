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    3 февраля 2004

    Low-k диэлектрики приходят в ноутбуки: ATI Mobility Radeon 9700:

    22:21

    Линейка камер Pentax Optio пополнена тремя моделями: S4i, S40, Optio 30:

    16:41

    Веб-браузеры: Safari v.1.2:

    16:25

    Мультимедиа: iuVCR v.4.8.5.333:

    16:00

    QV-R41: новая цифровая камера Casio:

    15:51

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.3.91 Build 003:

    15:35

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R254 01.02.2004:

    15:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamWasher v.1.2.1052:

    14:45

    Hynix начинает серийное производство 512 Мбит NAND-флэш в феврале:

    14:40

    Настройщики ОС: XP Smoker v.4.1:

    14:20

    Clie PEG-TH55 и PEG-TJ37: новые наладонники от Sony:

    14:09

    OCZ анонсирует два комплекта registered модулей для систем на AMD Athlon 64-FX:

    14:03

    Настройщики ОС: StartRight v.1.1.4:

    13:55

    Настройщики ОС: Reg Organizer v.2.0 Final:

    13:30

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.71 Build 2710:

    13:05

    Утилиты: CDCheck v.3.1.0.11 RC1:

    12:40

    Из нашего музея компьютерной истории: разгадка загадки №12:

    12:27

    Настройщики ОС: Ace Utilities v.2.3.0:

    12:15

    Первые ноутбуки с Pentium M Dothan – в апреле-мае?:

    12:00

    Мировой рынок памяти: спрос держится на высоком уровне:

    11:58

    Настройщики ОС: WinXP Manager v.4.8.2:

    11:50

    Менеджеры загрузок: Net Transport v.1.80:

    11:25

    Фото дня: графическая карта Club-3D Volari Duo V8 Ultra – в нашей лаборатории:

    11:18

    ATI снижает цены на Radeon 9600SE:

    11:16

    Microsoft: кумулятивное обновление для Internet Explorer (февраль 2004):

    11:05

    Осторожно: в России — "левый" SanDisk!:

    10:35

    Официальная бета-версия драйверов Hyperion для Windows (64 bit):

    10:30

    Обновление прошивки для видеокарт NVIDIA GeForce4 MX 4000:

    10:15

    PlexWriter 52/24/52U: недорогой внешний CD-RW привод:

    10:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 февраля):

    10:00

    Pinnacle Studio 9: новая версия пакета для домашнего редактирования видео:

    09:53

    Sony вкладывает более $1 млрд. в 65-нм технологии:

    01:14

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