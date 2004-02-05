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    5 февраля 2004

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.101:

    17:15

    Настройщики ОС: RegSnap v.4.2.1233:

    16:25

    Настройщики ОС: Samurize v.1.2.0:

    16:00

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.3.32:

    15:35

    PowerColor A300M-E1394: µATX плата на чипсете ATI RADEON 9100 IGP:

    15:30

    Palm OS 5 и Palm OS 6 меняют имена:

    15:19

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.32:

    15:10

    Утилиты: ManageDesk v.2.11:

    14:45

    Из нашего музея компьютерной истории: разгадка загадки №13:

    14:33

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.5.5:

    14:20

    Настройщики ОС: WinBoost v.4.64:

    13:55

    Настройщики ОС: Cacheman XP v.1.0.1.1:

    13:30

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.18:

    13:05

    Aerocool Chameleon: ваш вентилятор покраснеет от жары:

    12:53

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.18:

    12:40

    FujiFilm FinePix S20 Pro — гибрид F700 и S7000:

    12:20

    Запись: Nero Burning Rom v.6.3.0.3:

    12:15

    Веб-браузеры: MyIE2 v.0.9.16:

    11:50

    «Тамагочи» вернулись!:

    11:50

    Адаптеры под SD/MMC и MS от Delkin:

    11:31

    Новая цифровая камера Fujifilm FinePix S3 Pro, официально:

    11:28

    Обновление драйверов для контроллеров Promise:

    11:25

    Новые драйверы и ПО для мышей Logitech:

    11:05

    WP-20: беспроводной принт-сервер Canon:

    10:57

    K8M890 и другие обновления линейки чипсетов от VIA:

    10:55

    Обновление прошивок для бытовых DVD-плееров Akai, Sunwood и Tokai:

    10:45

    Обновление прошивок для приводов AOpen:

    10:30

    Мировой рынок памяти: трейдеры насытились?:

    10:15

    2,40 ГГц и 2,60 ГГц процессорам Intel Pentium 4 c FSB 400/533 МГц пришел конец:

    10:15

    Обновление драйверов для SATA RAID-контроллеров Ali:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 февраля):

    10:00

    Xbox Crystal Pack: полупрозрачный эксклюзив:

    09:53

    MIPI Alliance: стандартизация наконец-то добралась до мобильных устройств:

    09:28

    P 25 и P 20: 22 и 16-мп цифровые задники Phase One:

    03:55

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