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    9 февраля 2004

    Веб-браузеры: MultiZilla v.1.6.2.1A:

    19:45

    Canon PowerShot S1 IS и PowerShot Pro 1: приближение PMA:

    19:43

    Редакторы: DHTML Menu Builder v.4.8.000:

    19:20

    Редакторы: WinHex v.11.25 SR-7:

    18:55

    Интернет и сети: SmartGrabber v.3.1:

    18:30

    Canon PowerShot SD110, S410 и S500: три новых цифровых «эльфа»:

    18:10

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.5.4:

    18:05

    Поставки тайваньских ноутбуков в первом квартале снизятся:

    17:55

    Тайваньские поставки системных плат: ожидается снижение на 10-13%:

    17:47

    Безопасность: SpyRemover v.1.59:

    17:40

    i9900 — 8-цветный фотопринтер Canon:

    17:37

    Мультимедиа: RealOne Player v.2.0 Build 6.0.11.872:

    17:15

    Настройщики ОС: ATITool v.0.0.17:

    16:50

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 7 февраля):

    16:25

    Ответы на загадку №15 мини-викторины на знание аппаратной части ПК:

    16:04

    Настройщики ОС: Registry Defragmentation v.4.0d:

    16:00

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.58:

    15:35

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2004 v.3.9.510:

    15:10

    Новая серия коммутаторов второго уровня Allied Telesyn AT-FS7000:

    15:00

    Micron представляет три новых CMOS-матрицы для миниатюрных камер:

    14:58

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.01 Build 106:

    14:45

    Безопасность: Tiny Personal Firewall v.5.1.1298:

    14:20

    Настройщики ОС: PowerStrip v.3.49:

    13:55

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Pro v.1.29:

    13:30

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.0 RC2 07022004:

    13:05

    Patriot vs. Intel: дело о процессорах, работающих на частотах выше 110 МГц:

    12:51

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.03.59 Beta:

    12:40

    FishMemory: некоторые размышления после официального представления:

    12:33

    Мультимедиа: iuVCR v.4.8.5.334:

    12:15

    Hewlett-Packard анонсирует новые серверы и SAN:

    11:57

    Утилиты: Central Brain Identifier v.6.1.0.0 Beta:

    11:50

    Microsoft: критическое обновление для сервисов Microsoft XML:

    11:25

    Беспроводная карта X-Micro WLAN 11g PCMCIA:

    11:07

    Новая версия драйверов для видеокарт Leadtek:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 февраля):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (со 2 по 8 февраля 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (со 2 по 8 февраля 2004 года):

    10:15

    Мировой рынок памяти: контрактные цены увеличены на 1,25-1,5%:

    10:13

    Все BIOS прошедшей недели (со 2 по 8 февраля 2004 года):

    10:00

    GN-BTP01: беспроводной Bluetooth 1.1 адаптер от Gigabyte для принтеров с интерфейсом USB:

    08:55

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